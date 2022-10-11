《缸邊隨筆－石鏡泉》也談美就業數據

《缸邊隨筆》上周五（７日），本欄談美９月就業數據，指出，據已公布的９月小非農就業

數據，投資者難望美儲局加息會鬆手。那麼，甚麼樣的就業數據，才可以使美儲局鬆手？



摩根大通的Ｅｌｌｅｎ Ｗａｎｇ總合了市場的預期，提出如非農職位增長：



１）越４０萬個，美儲局加息會加辣；



２）越２６萬個，美儲局加息不加辣，亦不會減辣；



３）１０萬至２０萬個，美儲局加息會收韁；



４）低於１０萬個，美儲局加息會轉軚。



這個１０萬個職位的水平，在十多年前，耶倫為美儲局主席時，已提出。耶倫是專研究美就

業情況的經濟學家，耶倫說得出１０萬個，這就是個使美儲局加息轉軚的指標。



９月的就業職位增長是２６﹒３萬個，故美儲局加息步伐仍可持續，但……



經濟數據是看趨勢、看發展，這個職位增２６﹒３萬個是自２０２１年４月以來，增長最少

的。



看就業數據除了看職位增長外，亦要看時薪增長，如時薪增長了，反映勞動力市場趨緊。老

闆不能不加薪去搶人，薪金加急，會加劇消費，推動通脹，反之亦是。９月的時薪表現為何？是

有所放緩了。



這個時薪增長放緩，可能是跟拉美裔和黑裔的失業率下跌較急有關。這兩個族裔的工資一般

較白人低，他們多了人打工，對整體的時薪是有個拉低效應。



＊失業率滯後加息半年以上＊



為甚麼美儲局數次大加息，失業率未見下跌？德意志銀行的Ａｌａｎ Ｒｕｓｋｉｎ指出，

自１９７０年以來的美儲局９次加息周期中，有８次美國的失業率在加息周期開始後的一年裏，

仍是下跌的。這是因為加息對制約企業的擴張是要時間才可以顯現出的，一般言，要起碼６個月

才可以讓加息的制約力充分開展出來。



在以往的１２個經濟周期裏，美國的經濟旺盛期，失業率是平均４﹒７％；而在經濟低潮期

，失業率是平均８﹒１％。這１２個經濟周期裏的具體失業率表現。



在不少誇誇誇美９月就業數據強勁之時，市場少留意到美國的職位空缺在９月時，是少了

１００萬份。一直以來，美國的職位空缺是在４００萬份左右，９月少了１００萬份即是減了四

分一的職位空缺，緣何致此？一個解釋是，老闆縮皮了。此勢如續，會有甚麼樣結果？



美國銀行的信貸策略家（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｔｒａｔｅｇｉｓｔ）Ｙｕｒｉ

Ｓｅｌｉｎｇｅｒ在評９月就業數據時，寫下句：Ｗｅ ｓｈｏｕｌｄ ｓｔａｒｔ

ｓｅｅｉｎｇ ａ ｓｌｏｗｄｏｗｎ ｉｎ ｊｏｂｓ ｓｏｏｎ。有幾ｓｏｏｎ。



看來投資者可以練定隻《Ｄｅｅｐ ｉｎ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ》歌來做飲歌，留待今年

１１月之後唱了。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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