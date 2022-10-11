《專家之言－李偉傑》美加息步伐續左右股市，強美元下港股難樂觀

《專家之言》上周提及港股在短暫超賣後可出現反彈機會，的而且確在重陽假期後港股表現

強勁，當日上升１０００點以及亦有１０００億元成交量，但隨著上周美國公布９月非農就業人

數增幅多過預期，反彈浪隨即完結，美國９月非農就業人數增加２６﹒３萬人，增幅較市場預期

多１﹒３萬人，但較８月少５﹒２萬人。數據公布後美股期貨下跌，而聯邦基金利率顯示，下月

聯儲局加息０﹒７５厘的可能性，由公布前的８５﹒５％升至９２％，美國就業市場並未因持續

大幅加息而受影響，觸發美匯指數從１１１水平反彈至１１２﹒６之上，非美元貨幣再度下跌，

在強美元下，短期港股仍未見樂觀走勢。加上美國商務部再將３１間中國企業列為出口管制清單

，使整體大市投資氣氛再趨謹慎，雖則內地長假完結，北水再度重臨，能刺激大市成交量暢旺，

但不能逆轉近期急升慢跌的形態。



＊留意美經濟數據及二十大，港股逆轉須先企穩２０天線＊



本周亦有美國重磅經濟數據公布，周三（１２日）有美國９月ＰＰＩ，周四（１３日）有美

國９月ＣＰＩ及ＦＯＭＣ會議記錄，相信美國加息步伐將繼續騎劫環球股市去向。另外中共二十

大將在周日（１０月１６日）開幕，外界關注在新冠疫情和國內外變局影響下，中國經濟走向，

以及對經濟發展熱度和內房問題能否帶來刺激消息。在各種因素主導下，港股唯有繼續等，等待

超賣後又會迎來反彈，但至少港股必須要在反彈時企穩２０天線之上，才見有初步逆轉機會出現

，因由７月開始港股跌穿２０天線後，走勢持續下滑，除了８月尾打風半日市時，市場憧憬中美

對中概股會計審議開啟新一章下，企穩２０天線４日後再度因為美元強勁而屢試低位，雖則港股

估值便宜，但缺乏動力下，長倉建議繼續留意２０天線，企穩後才作部署較為安全。《華盛證券

經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上

市申請擁有財務權益）



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