  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2022 09:05

《專家之言－李偉傑》美加息步伐續左右股市，強美元下港股難樂觀

　　《專家之言》上周提及港股在短暫超賣後可出現反彈機會，的而且確在重陽假期後港股表現
強勁，當日上升１０００點以及亦有１０００億元成交量，但隨著上周美國公布９月非農就業人
數增幅多過預期，反彈浪隨即完結，美國９月非農就業人數增加２６﹒３萬人，增幅較市場預期
多１﹒３萬人，但較８月少５﹒２萬人。數據公布後美股期貨下跌，而聯邦基金利率顯示，下月
聯儲局加息０﹒７５厘的可能性，由公布前的８５﹒５％升至９２％，美國就業市場並未因持續
大幅加息而受影響，觸發美匯指數從１１１水平反彈至１１２﹒６之上，非美元貨幣再度下跌，
在強美元下，短期港股仍未見樂觀走勢。加上美國商務部再將３１間中國企業列為出口管制清單
，使整體大市投資氣氛再趨謹慎，雖則內地長假完結，北水再度重臨，能刺激大市成交量暢旺，
但不能逆轉近期急升慢跌的形態。
　
＊留意美經濟數據及二十大，港股逆轉須先企穩２０天線＊
　
　　本周亦有美國重磅經濟數據公布，周三（１２日）有美國９月ＰＰＩ，周四（１３日）有美
國９月ＣＰＩ及ＦＯＭＣ會議記錄，相信美國加息步伐將繼續騎劫環球股市去向。另外中共二十
大將在周日（１０月１６日）開幕，外界關注在新冠疫情和國內外變局影響下，中國經濟走向，
以及對經濟發展熱度和內房問題能否帶來刺激消息。在各種因素主導下，港股唯有繼續等，等待
超賣後又會迎來反彈，但至少港股必須要在反彈時企穩２０天線之上，才見有初步逆轉機會出現
，因由７月開始港股跌穿２０天線後，走勢持續下滑，除了８月尾打風半日市時，市場憧憬中美
對中概股會計審議開啟新一章下，企穩２０天線４日後再度因為美元強勁而屢試低位，雖則港股
估值便宜，但缺乏動力下，長倉建議繼續留意２０天線，企穩後才作部署較為安全。《華盛證券
經紀部董事　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上
市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話11/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣微跌，市場靜候通脹數據
人氣文章中國故事10/10/2022
《神州經脈》多間中國芯片企業入黑名單　A股復市滬指即失三千關
人氣文章財經熱話10/10/2022
美收緊對華芯片出口車股恐受累　比亞迪創半年低
人氣文章專訪10/10/2022
【專訪】陶冬：英國驚悚時刻　小心危機冒升（有片）
人氣文章FOCUS10/10/2022
【FOCUS】管控高端芯片輸華　「股神丈夫」掟貨有啟示
人氣文章財經熱話10/10/2022
黃金周卻遇疫情升溫旅遊消費減　體品餐飲旅遊股急挫李寧插近一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金