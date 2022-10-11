《盤後部署》港股失守萬七關兼連跌四日，短期料續尋底格局

《經濟通通訊社１１日專訊》港股連跌四日。恒指今日低開２１點，報１７１９４。科技及

內房股沽壓持續，恒指開市約半小時，已失守１７０００關，半日仍跌２６８點，報１６９４８

。午後繼續弱勢，收市尾段跌幅曾擴大至逾４００點，低見１６８１９，最終未能收復

１７０００。

恒指收報１６８３２，跌３８４點或跌２﹒２３％，主板成交９１２﹒１０億元。國企指數

報５７２９，跌１５１點或跌２﹒５７％。恒生科技指數報３２７８，跌１２０點或跌

３﹒５５％。

內地股市上升。上證綜合指數報２９７９，升５點或升０﹒１９％，成交２４６７﹒１６億

元人民幣；深證成份指數報１０５７７，升５５點或升０﹒５３％，成交１４９３﹒８９億元人

民幣。



＊港股受制內地疫情變數＊



北水重開的第二日，港股成交額只有９１２億元，仍少於１０００億元，即使錄得

２４﹒７８億元的資金淨流入，對大市幫助不大。

內地最新公布９月服務業ＰＭＩ再次跌穿５０，反映經濟尚未回復景氣，加劇市場對經濟前

景的憂慮。加上，內地疫情有反彈跡象，官媒又再發文力挺「動態清零」，讓市場擔心中央會否

放寬防控措施，體品、餐飲等內需股繼續遭拋售。疫情充滿變數，美國加息取態未明，宏觀的利

淡因素未變，港股難以獨善其身。

在日線圖上，恒指今日再跌３８４點，不但將１０月５日的１００８點升幅全數蒸發，更跌

穿１０月３日低位１６９０６。目前仍受制於主要長短期移動平均線，估計恒指短期繼續尋底格

局，下一個較關鍵的位置料在２０１１年１０月的低位１６１７０。



＊京東今日跌穿前低位＊



科技股當中，京東（０９６１８）跌５％，收報１８２﹒４元。京東遭多間大行下調目標價

，大和預計集團第四季度收入按年增速放緩至１１％，將目標價由３０３元下調至２８６元；花

旗認為核心經濟活動和消費意願依然疲弱，疲軟的市場情緒可能會持續到今年第四季度，更調低

京東第三季純利預測２４﹒５％。由於市場對京東的盈利展望較悲觀，導致股價有較大跌幅。

值得留意的是，京東今日收市已跌穿５月１２日低位１８４﹒５元，短期失守１８０元關機

會大，下一個較明顯的支持位為１７２元。即使今日９日ＲＳＩ跌至２９，但股價尚未擺脫頹勢

，更有一段下行空間，現時非撈底的好時機，投資者宜待股價回至１７０元附近才考慮部署，

１５３元止蝕。（ｅｒ）

