  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2022 16:29

《盤後部署》港股失守萬七關兼連跌四日，短期料續尋底格局

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港股連跌四日。恒指今日低開２１點，報１７１９４。科技及
內房股沽壓持續，恒指開市約半小時，已失守１７０００關，半日仍跌２６８點，報１６９４８
。午後繼續弱勢，收市尾段跌幅曾擴大至逾４００點，低見１６８１９，最終未能收復
１７０００。
　　恒指收報１６８３２，跌３８４點或跌２﹒２３％，主板成交９１２﹒１０億元。國企指數
報５７２９，跌１５１點或跌２﹒５７％。恒生科技指數報３２７８，跌１２０點或跌
３﹒５５％。
　　內地股市上升。上證綜合指數報２９７９，升５點或升０﹒１９％，成交２４６７﹒１６億
元人民幣；深證成份指數報１０５７７，升５５點或升０﹒５３％，成交１４９３﹒８９億元人
民幣。
　
＊港股受制內地疫情變數＊
　
　　北水重開的第二日，港股成交額只有９１２億元，仍少於１０００億元，即使錄得
２４﹒７８億元的資金淨流入，對大市幫助不大。
　　內地最新公布９月服務業ＰＭＩ再次跌穿５０，反映經濟尚未回復景氣，加劇市場對經濟前
景的憂慮。加上，內地疫情有反彈跡象，官媒又再發文力挺「動態清零」，讓市場擔心中央會否
放寬防控措施，體品、餐飲等內需股繼續遭拋售。疫情充滿變數，美國加息取態未明，宏觀的利
淡因素未變，港股難以獨善其身。
　　在日線圖上，恒指今日再跌３８４點，不但將１０月５日的１００８點升幅全數蒸發，更跌
穿１０月３日低位１６９０６。目前仍受制於主要長短期移動平均線，估計恒指短期繼續尋底格
局，下一個較關鍵的位置料在２０１１年１０月的低位１６１７０。
　
＊京東今日跌穿前低位＊
　
　　科技股當中，京東（０９６１８）跌５％，收報１８２﹒４元。京東遭多間大行下調目標價
，大和預計集團第四季度收入按年增速放緩至１１％，將目標價由３０３元下調至２８６元；花
旗認為核心經濟活動和消費意願依然疲弱，疲軟的市場情緒可能會持續到今年第四季度，更調低
京東第三季純利預測２４﹒５％。由於市場對京東的盈利展望較悲觀，導致股價有較大跌幅。
　　值得留意的是，京東今日收市已跌穿５月１２日低位１８４﹒５元，短期失守１８０元關機
會大，下一個較明顯的支持位為１７２元。即使今日９日ＲＳＩ跌至２９，但股價尚未擺脫頹勢
，更有一段下行空間，現時非撈底的好時機，投資者宜待股價回至１７０元附近才考慮部署，
１５３元止蝕。（ｅｒ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪11/10/2022
【專訪】陶冬：美元匯率飆升　困擾全球市場（有片）
人氣文章財經熱話11/10/2022
新東方審計底稿被指無法檢查　阿里京東騰訊遭大行唱淡　科技股下挫
人氣文章中國故事11/10/2022
《神州經脈》官媒連環發文撐動態清零　滬指收升未能重上三千關
人氣文章財經熱話11/10/2022
【經濟數據】重磅經濟數據陸續出爐　投資美股點算好？
人氣文章香港要聞11/10/2022
【施政前瞻】測量師學會倡放寬祖堂地出售門檻　精簡土地審核程序
人氣文章FOCUS11/10/2022
【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金