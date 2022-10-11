【俄烏開戰】俄軍空襲烏克蘭至少１４死９７傷，烏國暫停對歐供電

《經濟通通訊社１１日專訊》烏克蘭國家緊急事務局當地時間周一（１０日）表示，俄軍當

日空襲烏國首都基輔和８個州的關鍵基礎設施，至少造成１４人死亡，９７人受傷，全國有

１３０７個住宅區斷電。烏國能源部亦表示，受空襲影響，該國將於周二（１１日）起，暫停對

歐洲電力輸出。

美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電討論事態發展，同意優先援助烏國防空系統。拜登

發表聲明，強烈譴責俄羅斯的導彈襲擊，導致平民傷亡，再次證明普京針對烏克蘭人民發起非法

戰爭的殘暴性。他還表示，這些襲擊只會鞏固美國支持烏克蘭人民的意願。

俄羅斯總統普京同日與國家安全會議成員召開緊急會議，他在會後發表電視講話稱：「今天

上午，根據國防部的建議，按照俄羅斯總參謀部的計劃，針對烏克蘭的陸海空能源、軍事指揮和

通信設施進行了大規模高精度遠程打擊。」

普京指責，烏克蘭上周對克里米亞大橋的爆破行動屬於恐襲，又指烏國特種部隊還試圖對俄

電力設施和天然氣輸送基礎設施進行破壞，包括企圖破壞一段前往土耳其的天然氣輸送管道，以

及多次破壞庫爾斯克核電站高壓線。

普京形容「基輔政權實際上已與國際恐怖組織處於同一水平」，警告如基輔繼續對俄發動恐

襲，莫斯科將予以嚴厲回應。

俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫亦表示，，俄羅斯未來行動的目標應是徹底鏟除烏克蘭政

治政權。（ｊｆ）

