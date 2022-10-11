【俄烏開戰】烏克蘭連續第２日遭到俄軍空襲，全國發出防空警報

《經濟通通訊社１１日專訊》烏克蘭連續第２日遭到俄軍遠程空襲，基輔州、敖德薩州、文

尼察州等多地發生爆炸。

烏克蘭全國發出防空警報。其中，全歐洲最大核電站所在地扎波羅熱至少發生１６次爆炸。

而在連續兩日的空襲中，至少有１９人死亡，１０５人受傷。（ｊｆ）

