《台股攻略－黃振宇》美國晶片管制，電子股同步受壓

《台股攻略》美股連日下挫，台股假後復市顯著受壓，美國加強對中國晶片管制，台積電領

跌，台灣半導體板塊重挫，指數低收１３１０６點，跌５９６點，創２０２０年１１月以來新低

，成交金額為２１７７﹒６億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出３８７億元。

受美國晶片管制消息衝擊，電子三雄的台積電受壓，收４０１﹒５元，跌８﹒３％，單日市

值蒸發超過９４００億元，下滑至１０﹒４１兆元；鴻海收１０４元，跌３﹒３％；聯發科收

５５３元，跌２﹒３％；其他半導體股哀鴻遍野，世界、聯電、力積電、環球晶、台勝科、合晶

均跌５％－９％。ＩＣ設計股亦遭市場拋售，威盛、創意、力旺、金麗科同步跌停，合邦、鈺創

、亞信、茂達、晶豪科、普誠、驊訊、通嘉均跌逾７％。隨著面板供應商擴大減產，電視面板價

格有望在第四季止跌，面板雙虎股價逆市上揚，群創升９﹒１％而友達則升３﹒８％。此外，單

車廠受惠市場需求暢旺帶動，單車廠三雄的巨大、美利達、明係９月收入分別按年增２２﹒８％

、７３﹒２％及２１８﹒８％，共創同期新高，而三企股價表現不一，巨大無起跌，美利達跌

１﹒４％，而明係則漲停。

美聯儲局維持加息政策，市場憂慮經濟硬著陸，加上美國晶片管制方案，令台股半導體板塊

陷入震盪格局，料大市短期走勢受壓，投資宜保持審慎。此外，本周四（１３日）台灣即將放寬

邊境措施，投資者可關注觀光相關概念股走勢。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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