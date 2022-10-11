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即市新聞

11/10/2022 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證的下個殺倉方向

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國海外
發展（００６８８）、新地（０００１６）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，
則宜首選騰訊（００７００）、理想汽車（０２０１５）與京東集團（０９６１８）。
　　恒指牛證期貨重貨區現位於１６８００－１６８９９，但好友職業炒家正將防線上移，於
１６９００－１６９９９區域的部署明顯增強。因此，若淡友大戶不於本周末前殺倉，下周港股
再呈反彈的機會便會增大。若恒指被推低至１６８００，將合共有７４隻恒指牛證被強制性收回
，產生２１２３張恒指期貨淡倉的殺傷力。另一方面，恒指熊證重貨區現位於１８２００－
１８２９９，若恒指被推高至１８２９９，將合共１０９隻恒指熊證被強制性收回，產生
２５９４張恒指期貨好倉的殺傷力。以當前市況推算，短期後市向淡的機會依然略大，因往下殺
倉會較為容易成功。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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