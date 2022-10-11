《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證的下個殺倉方向

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國海外

發展（００６８８）、新地（０００１６）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，

則宜首選騰訊（００７００）、理想汽車（０２０１５）與京東集團（０９６１８）。

恒指牛證期貨重貨區現位於１６８００－１６８９９，但好友職業炒家正將防線上移，於

１６９００－１６９９９區域的部署明顯增強。因此，若淡友大戶不於本周末前殺倉，下周港股

再呈反彈的機會便會增大。若恒指被推低至１６８００，將合共有７４隻恒指牛證被強制性收回

，產生２１２３張恒指期貨淡倉的殺傷力。另一方面，恒指熊證重貨區現位於１８２００－

１８２９９，若恒指被推高至１８２９９，將合共１０９隻恒指熊證被強制性收回，產生

２５９４張恒指期貨好倉的殺傷力。以當前市況推算，短期後市向淡的機會依然略大，因往下殺

倉會較為容易成功。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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