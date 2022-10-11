【虛幣世界】加密貨幣微跌，市場靜候通脹數據

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股輕微低走，惟納指再創年內新低，市場靜候周四公布

的美國通脹數據，而市場普遍預計聯邦公開市場委員會將連續第四次將利率提高 ７５ 個基點

，加密貨幣方面則普遍低走，比特幣於下跌至１９０００美元關口，而以太幣則低於１３００美

元水平。

傳奇對沖基金經理Ｐａｕｌ Ｔｕｄｏｒ Ｊｏｎｅｓ更改了他之前對比特幣的看漲態度，

稱他對加密貨幣僅有「少量分配」。他認為目前比特幣技術指標僅是中性，因為ＢＴＣ的每日

１４天相對強弱指數為４４， ＢＴＣ 的交易價格也略低於其２０天移動平均線１９３８３

美元，鏈上數據似乎也呼應了目前中立的情緒。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９０３３﹒６７元（美元．下同），跌０﹒５１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２７９﹒０４元，跌０﹒８５％；艾達幣報

０﹒３９３６元，跌１﹒８７％；瑞波幣報０﹒４９６８元，升０﹒５９％。（ｕｌ）



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