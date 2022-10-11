《炒股戰記－施富》加息疫情夾住嚟，魚缸１０月繼續危？

《炒股戰記》美國就業數據ｋｅｅｐ住強，聯儲局又可能鷹派加息。即使北京馬拉松將會重

開，但內地疫情再度反彈，二十大之後放寬防控嘅預期可能落空。「加息」同「疫情」呢兩座大

山仲係移唔走，魚缸繼續頹落去。

１０月５日反彈１０００點，當大家滿懷希望，之後四個交易日蒸發晒呢１０００點升幅咁

濟。北水今個星期重開，但似乎幫唔到手，資金繼續外流，加埋「兩座大山」壓住，魚缸短期繼

續跌嘅機會好大，可能要到二十大之後先有些微反彈。由於魚缸走勢暫時未有好轉，富仔決定今

次唔會加倉，有隻到價嘅股票就食咗胡先。



＊攜程到價食胡先！＊



攜程（０９９６１）一如富仔所料，早兩個星期喺２１０銀買入，博佢炒通關兼國慶假期。

結果，股價喺９月尾整固完後抽升，１０月６日最高升到２４３﹒４銀，已經到咗目標２４０銀

水平。既然已經到價，富仔就喺２４０銀走晒５００股，呢次都賺番少少。

至於之後會唔會再部署攜程呢類旅遊概念股呢？富仔就會睇未來港府嘅防疫政策喇。今朝特

首見記者嗰陣提到，雖然好樂見市民因為「０＋３」措施，多咗時間同機會出嚟，對恢復經濟係

一件好事，但係「０＋３」實施之後，入境輸入個案倍增，仍然有不確定因素，所以仲要繼續觀

察。

攜程近日喺１０月６日高位２４３﹒４銀回落，連跌三個交易日之餘，股價已經跌近２５０

同１００天線，亦都同橫行區底部１９０銀水平相差無幾。港府對進一步放寬防疫措施萬一有變

，到時攜程好可能會繼續跌。所以，富仔等股價回到１９０銀，兼且留意疫情發展，再諗下買唔

買。



沽出之股份及盈虧



股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 盈虧（元）

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攜程 ５００股 ２１０﹒００ ２４０﹒００ １５０００

（０９９６１）

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套現：１２００００元





模擬投資組合（原有持股）



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 ３０００股 ４﹒０３ ３﹒３９ １０１７０

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ５３﹒３０ ５３３００

（００８２３）

康方生物 １０００股 １６﹒５０ ２５﹒００ ２５０００

（０９９２６）

國泰 １０００股 ８﹒２５ ８﹒１６ ８１６０

（００２９３）

潤啤 ２０００股 ５２﹒００ ５３﹒６５ １０７３００

（００２９１）

中遠海能 １００００股 ７﹒００ ６﹒１３ ６１３００

（０１１３８）

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股票市值 ： ２６５２３０元

剩餘現金 ： ６７３６２０元

組合淨值 ： ９３８８５０元



＊ 數據截至１０月１１日收市

