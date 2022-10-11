《談國論企－黎偉成》香港不制俄遊艇合理料美搞局

《談國論企》中華人民共和國香港特別行政區海事處於２０２２年１０月７日，就傳媒對俄

羅斯第二大富商莫爾達紹夫（Ａｌｅｘｅｙ Ｍｏｒｄａｓｈｏｖ）的超級豪華遊艇「諾德」

（Ｎｏｒｄ）停泊維港西面檢疫碇泊處的問詢，作出的回應是「不會實施其他司法管轄區的單方

面制裁」，合符聯合國法例和國際法，居然受到美國國務院發言人恐嚇和「質疑」香港金融中心

的地位。美國人會否對香港於１１月舉辦的國際金融論壇等金融活動從中作梗？須防小人也！



＊香港為中國的香港當拒美國自設國際法＊



香港在回歸２５年以來，一直受到美國人在政治上作暗地明裏的搞作，以「亂港」而「反中

」。君不見，香港在２０１９年的「港獨」黑暴事件，美國人的駐港澳總領事館和「非政府機構

ＮＧＯ」在台前幕後「做足工夫」，但中國全國人大常委會迅在２０２０年制定和實行的《港區

國安法》，終止「港獨」和黑暴的劣行，暴徒更被繩之於法，但美國人會甘心嗎？當然不會，更

隨時找「機會」壓殺中國香港特區。

從俄國超級豪華遊艇「諾德」號泊港，美國人有如斯歇斯底里的「反彈」，便可見其邪惡之

心越來越顯，霸道之行愈來愈露，因中國香港特區海事處強調只會執行聯合國所議決的國際法規

，並指出「特區政府無權力，也不會實施其他司法管轄區的單方面制裁」，合法、合理。但美國

人對中國香港特區的相關回應，甚為「不滿」。美國國務院發言人隨後表示「有人可能將香港當

做避風港，逃避多個司法管轄區的制裁，會進一步讓人質疑香港營商環境的透明度」，更補充說

「香港作為金融中心，其聲譽取決於是否遵循國際法律和標準」，由是引伸的重大問題有：

最重要的，是（一）美國人只是單方制裁俄羅斯，沒有任何國際法律依據，更未得到聯合國

的討議和通過，故美國國務院發言人是次表示香港只是「逃避多個司法管轄區的制裁」，並不是

國際法甚至聯合國通過的法例，而是美國自說自話的「國際法」，為甚麼要執行？

尤其是（二）香港是中華人民共和國特別行政區，不是美國人的「特別行政區」，故美國國

務院發言人之胡言亂語，已是侵犯中國的主權和內政，問題相當嚴重。

即使美國人無法無天，但這個惡毒國家的惡毒政棍，會無法無理的「制裁」香港。從美國國

務院發言人胡說香港此舉會使「香港作為金融中心，其聲譽取決於是否遵循國際法律和標準「，

使我有感美國人會在金融事務搞亂搞跨香港這個國際金融中心。



＊料香港今後受美國人金融經濟搞局亂搞＊



頗有可能的劣舉，會是（Ｉ）香港在１１月舉辦的國際金融論壇，全球所有舉足輕重的國際

金融企業的總裁級高層，特別是美資機構的高層，都承諾來香港出席會議，美國人很有可能從中

作梗，「打擊」香港不守美國自設的「國際法」。

和（ＩＩ）美國人可能在經濟金融等問題「亂港」，以「反中」！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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