《異動股》新東方（９９０１）低開６％，遭ＳＥＣ指無法檢查底稿

《經濟通通訊社１１日專訊》新東方（０９９０１）現價跌６﹒０５％，報１８﹒３２元，

該股成交約３萬股，涉資５８萬元。新東方在綫（０１７９７）跌１﹒４６％，報３０﹒４５元

，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４８％。

新東方公布，在本月６日獲美國證交會暫定為委員會識別的發行人，表明美國證交會確定其

所聘用就截至５月３１日止財政年度的財務報表出具審計意見的核數師，其工作底稿無法由美國

公眾公司會計監督委員會進行全面檢查或調查。

新東方指，此乃美國證交會根據外國公司問責法及實施規則開始作出識別以來，該集團首次

被識別。新東方又提到，一直探索可能的解決方案，以保障其持份者利益，而其美國存託股與普

通股可全面互換，並將繼續同時遵守中國及美國的適用法律及法規。

現時，恒生指數報１７１９４，跌２１點或跌０﹒１３％，主板成交１２﹒２１億元。國企

指數報５８６７，跌１２點或跌０﹒２２％。恒生科技指數報３３７４，跌２４點或跌

０﹒７１％。

即月期指新報１７２２９，升８點，高水３４點。即月國指期貨報５８７９，跌８點，高水

１１點。即月科指期貨新報３３７４，跌２１點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方（０９９０１） １８﹒３２元 跌６﹒０５％

新東方在綫（０１７９７） ３０﹒４５元 跌１﹒４６％

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（ｈｃ）

