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11/10/2022 09:30

《異動股》新東方（９９０１）低開６％，遭ＳＥＣ指無法檢查底稿

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新東方（０９９０１）現價跌６﹒０５％，報１８﹒３２元，
該股成交約３萬股，涉資５８萬元。新東方在綫（０１７９７）跌１﹒４６％，報３０﹒４５元
，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒４８％。
　　新東方公布，在本月６日獲美國證交會暫定為委員會識別的發行人，表明美國證交會確定其
所聘用就截至５月３１日止財政年度的財務報表出具審計意見的核數師，其工作底稿無法由美國
公眾公司會計監督委員會進行全面檢查或調查。
　　新東方指，此乃美國證交會根據外國公司問責法及實施規則開始作出識別以來，該集團首次
被識別。新東方又提到，一直探索可能的解決方案，以保障其持份者利益，而其美國存託股與普
通股可全面互換，並將繼續同時遵守中國及美國的適用法律及法規。
　　現時，恒生指數報１７１９４，跌２１點或跌０﹒１３％，主板成交１２﹒２１億元。國企
指數報５８６７，跌１２點或跌０﹒２２％。恒生科技指數報３３７４，跌２４點或跌
０﹒７１％。
　　即月期指新報１７２２９，升８點，高水３４點。即月國指期貨報５８７９，跌８點，高水
１１點。即月科指期貨新報３３７４，跌２１點，低水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方（０９９０１）　　　１８﹒３２元　跌６﹒０５％
　　新東方在綫（０１７９７）　３０﹒４５元　跌１﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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