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11/10/2022 09:59

恒指早段失守萬七關，美團、碧桂園挫近６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港股跌勢未止，今日低開２１點報１７１９４，早段跌幅曾擴
大至逾２００點，並失守１７０００大關。現時，恒生指數報１６９９８，跌２１８點或跌
１﹒２７％，主板成交１９６﹒２９億元。國企指數報５７９４，跌８６點或跌１﹒４６％。恒
生科技指數報３３１１，跌８７點或跌２﹒５７％。
　　科技股之中，美團（０３６９０）現價跌５﹒５２％，報１５２﹒４元，該股成交約７６７
萬股，涉資１１﹒９４億元，盤中高見１６１﹒５元，最低見１５１﹒５元。內房股方面，銀保
監宣布階段性調整差別化住房信貸政策，惟碧桂園（０２００７）跌５﹒６５％，報１﹒６７元
；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１９％，報１０﹒９６元；龍湖（００９６０）跌
４﹒５８％，報２０﹒８５元。
　　現時，恒生指數報１６９９８，跌２１８點或跌１﹒２７％，主板成交１９６﹒２９億元。
國企指數報５７９４，跌８６點或跌１﹒４６％。恒生科技指數報３３１１，跌８７點或跌
２﹒５７％。
　　即月期指新報１７００２，跌２１９點，高水３點。即月國指期貨報５８０１，跌８６點，
高水６點。即月科指期貨新報３３１６，跌７９點，高水４點。
　　上證綜合指數報２９６７，跌６點或跌０﹒２３％，成交６７６﹒４３億元人民幣。深證成
份指數報１０５３８，升１６點或升０﹒１６％，成交４４４﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　１﹒６７元　跌５﹒６５％
　　美團（０３６９０）　　　　１５２﹒４元　跌５﹒５２％
　　碧桂園服務（０６０９８）　１０﹒９６元　跌５﹒１９％
　　龍湖（００９６０）　　　　２０﹒８５元　跌４﹒５８％
　　百度（０９８８８）　　　　１１１﹒４元　跌４﹒０５％
　　海底撈（０６８６２）　　　　１４﹒６元　跌３﹒９５％
　　京東集團（０９６１８）　　１８５﹒１元　跌３﹒５９％
　　藥明生物（０２２６９）　　　４５﹒５元　跌３﹒１９％
　　金沙（０１９２８）　　　　１９﹒１２元　跌２﹒７５％
　　銀娛（０００２７）　　　　４５﹒２５元　跌２﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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