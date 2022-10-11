恒指早段失守萬七關，美團、碧桂園挫近６％

《經濟通通訊社１１日專訊》港股跌勢未止，今日低開２１點報１７１９４，早段跌幅曾擴

大至逾２００點，並失守１７０００大關。現時，恒生指數報１６９９８，跌２１８點或跌

１﹒２７％，主板成交１９６﹒２９億元。國企指數報５７９４，跌８６點或跌１﹒４６％。恒

生科技指數報３３１１，跌８７點或跌２﹒５７％。

科技股之中，美團（０３６９０）現價跌５﹒５２％，報１５２﹒４元，該股成交約７６７

萬股，涉資１１﹒９４億元，盤中高見１６１﹒５元，最低見１５１﹒５元。內房股方面，銀保

監宣布階段性調整差別化住房信貸政策，惟碧桂園（０２００７）跌５﹒６５％，報１﹒６７元

；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１９％，報１０﹒９６元；龍湖（００９６０）跌

４﹒５８％，報２０﹒８５元。

現時，恒生指數報１６９９８，跌２１８點或跌１﹒２７％，主板成交１９６﹒２９億元。

國企指數報５７９４，跌８６點或跌１﹒４６％。恒生科技指數報３３１１，跌８７點或跌

２﹒５７％。

即月期指新報１７００２，跌２１９點，高水３點。即月國指期貨報５８０１，跌８６點，

高水６點。即月科指期貨新報３３１６，跌７９點，高水４點。

上證綜合指數報２９６７，跌６點或跌０﹒２３％，成交６７６﹒４３億元人民幣。深證成

份指數報１０５３８，升１６點或升０﹒１６％，成交４４４﹒１２億元人民幣。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） １﹒６７元 跌５﹒６５％

美團（０３６９０） １５２﹒４元 跌５﹒５２％

碧桂園服務（０６０９８） １０﹒９６元 跌５﹒１９％

龍湖（００９６０） ２０﹒８５元 跌４﹒５８％

百度（０９８８８） １１１﹒４元 跌４﹒０５％

海底撈（０６８６２） １４﹒６元 跌３﹒９５％

京東集團（０９６１８） １８５﹒１元 跌３﹒５９％

藥明生物（０２２６９） ４５﹒５元 跌３﹒１９％

金沙（０１９２８） １９﹒１２元 跌２﹒７５％

銀娛（０００２７） ４５﹒２５元 跌２﹒５８％

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（ｅｒ）

