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即市新聞

11/10/2022 12:07

《午市前瞻》美方多動作應無關二十大，新東方審計底稿受阻影響廣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收報１６９４８，跌２６８點或１﹒５６％，主
板成交５０２﹒７６億元。恒生中國企業指數報５７７０，跌１０９點或１﹒８７％。恒生科技
指數報３２９８，跌１００點或２﹒９６％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１５０﹒９元，跌１０﹒４元或６﹒４５％，成交３４﹒７１億元；
騰訊控股收報２５５﹒８元，跌８元或３﹒０３％，成交３０﹒０６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
７６﹒５５元，跌２﹒１５元或２﹒７３％，成交１３﹒７６億元。國指三大成交股份依次為美
團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊連敬涵：會計底稿檢查更關注中方會否阻撓＊
　
　　新東方（０９９０１）指遭美國證交會（ＳＥＣ）指其會計審計底稿無法進行全面檢查或調
查，為ＳＥＣ來港審計底稿後首次有公出現阻礙。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通
訊社》表示，現時不能排除會有其他中概股出現問題，因美國以遏抑中國為大前提下，中概股等
其他方方面面都會陸續出招。他指，ＳＥＣ來港檢查會計底稿多日都未有再出現消息，關注期間
會否出現任何阻礙，尤其來自中方阻撓，比起新東方個別事件更為關鍵。
　　上周五先有３１間中企被列未經核實清單，今日再有新東方一事，但連敬涵指出美方連環出
招亦未必與二十大將至有關，更來有關二十大因素主要都是市場憧憬，包括放寬防疫的預期，但
若好消息未如預期出現，中港股市場亦有更大機會試底。
　
＊１６８００難講支持因美國ＣＰＩ未公布＊
　
　　二十大召開前夕，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文章指「
動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，經濟才
能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」，外界解讀為中國不太可能在
二十大結束後便立即放寬防疫規定。
　　美團（０３６９０）領頭餐飲股及零售股捱沽，上午盤中最多跌９％，跌穿１５０元後稍見
支持，連敬涵指美團連日急挫主要為「追跌」，因早前騰訊（００７００）及阿里
（０９９８８）已先後試底，剩下美團強勢維持５月位置，故現時趁勢調整，估計尚有回落空間
。若外圍消息鷹派，大市未見底，美團有可能會再試年內低位１００元，１５０支持力度亦極受
大市氣氛左右。
　　大市方面，連敬涵補充指本周即將公布的美國９月份ＣＰＩ將影響恒指後市去向，故穿
１７０００
後１６８００有否支持力度目前難講，下個向下支持會先看１６５００。（ｈｃ）

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