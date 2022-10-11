【專訪】陶冬：美元匯率飆升，困擾全球市場

《經濟通通訊社１１日專訊》美元指數（ＤＸＹ）自去年中起節節上升，將歐元、英鎊、日

圓、澳元等全球主要貨幣直打入「十八層地獄」難以翻身，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主

席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時指出，飆升的美元匯率，正在給全球市場、經濟和民生

帶來巨大的困擾。



＊美元匯率的第三個超級周期＊



他表示，美元匯率在過去４２年中曾經出現過兩個超級周期，第一次發生在１９８０年

到１９８４年，美元指數從８４暴漲到１５１；第二次發生在１９９５－２００２年，美元指數

從８０漲到了１２０；第三個超級周期已經形成，正在發展中，２０２０年時候是８８，如今輕

易突破了１１０，恐怕還沒有見頂。

他續稱，百年一遇的新冠疫情，聯儲兩輪ＱＥ加起來，資產負債表從８０００億美元陡

升到９萬億美元，為美國乃至全球的通脹埋下巨大的定時炸彈；疫情並造成史無前例的供應鏈斷

裂，將隱性的通脹壓力顯性化；加上俄烏戰爭大幅推高能源和食品價格，改變人們對物價上升的

預期；最後，社交距離限制被取消，經濟活動突然啟動，就業市場供需失衡，美國的工資大幅攀

升，帶動了服務業加價潮，物價－工資出現螺旋攀升。



＊挾持他國貨幣政策，轉嫁本國危機＊



由於通脹飆升大大出乎美聯儲的意料，聯儲的政策調門也愈拉愈高，一次次踩到市場的

神經上；暴力加息帶來的另一個變數，就是聯儲激進的緊縮政策帶來了對其他國家的外溢效應，

主要傳遞通道是匯率。

特別是進入下半年後，美國的加息力度明顯升級，美元利率與其他國家之間的利率出現

顯著落差，吸引其他國家的資金流向美元區；但其他國家的匯率貶值，令本幣計價的進口成本大

幅上升，令生活成本雪上加霜，製造出更大的生活壓力和社會不安。

陶博強調，美元的強勁走勢在某種程度上，挾持了其他國家的貨幣政策，威脅到其他國家

的社會安定，製造出美國生病大家吃藥的怪象。按理說美元穩定是美國維持世界穩定需要承擔的

道義責任，但是自從上世紀７０年代初布雷頓森林協議崩潰、美元脫離金本位後，美國一次又一

次地將本國危機通過匯率轉嫁給其他國家。新冠疫情前、疫情中和疫情後美元的走勢，很有似曾

相識的感覺。

