【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２億元，買盈富沽美團

《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開２１點，報１７１９４點。最高跌１０點報

１７２０６點，最低跌４２６點報１６７８９點。恒指收報１６８３２點，跌３８４點或

２﹒２３％。

北水全日淨流入３１﹒２億元，增加６８９﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金

（０２８００）、騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依次

是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、兗礦能源（０１１７１）。

主板成交９１２﹒１億元減少４﹒１％。其中港股通成交１９９億元，佔總成交２１﹒８％

。



＊嚴控防疫政策美團挫＊



在中共二十大召開之前，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文

章指「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，

經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」。外界解讀，中國不太

可能在二十大結束後便立即放寬防疫規定。

盈富基金跌２﹒０２％報１７﹒４９元，北水淨買入９﹒１億元；騰訊控股跌３﹒４９％報

２５４﹒６元，北水淨買入７﹒３億元；恒生中國企業跌２﹒６５％報５７﹒９８元，北水淨買

入５﹒３億元。

美團跌６﹒１４％報１５１﹒４元，北水淨賣出４﹒５億元；吉利汽車跌０﹒３９％報

１０﹒２２元，北水淨賣出１﹒５億元；兗礦能源跌４﹒３３％報２７﹒６５元，北水淨賣出

１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） ９﹒１５

騰訊控股 （００７００） ７﹒３１

恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒３４

理想汽車 （０２０１５） ３﹒５７

中國移動 （００９４１） ０﹒２７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） －４﹒５４

吉利汽車 （００１７５） －１﹒４８

兗礦能源 （０１１７１） －１﹒４５

協鑫科技 （０３８００） －１﹒１２

中芯國際 （００９８１） －０﹒８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

