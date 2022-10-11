《美元走勢－羅明立》歐元可能要下試０﹒９６４０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４５﹒５２ １４５﹒８６ １４５﹒５０

歐元╱美元 ０﹒９７１３ ０﹒９７２５ ０﹒９６７０

英鎊╱美元 １﹒１０４８ １﹒１０９５ １﹒０９９７

美元╱瑞郎 ０﹒９９９６ １﹒００２１ ０﹒９９８４

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９９ ７﹒８４９０

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《美元走勢》歐元區１０月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數跌至－３８﹒３，芝加哥聯邦儲備

銀行主席埃文斯支持美聯儲繼續加息以壓制通脹，他認為聯邦基金利率在明年將升至略高於

４﹒５％的水平。俄羅斯發射幾十枚導彈對烏克蘭多個軍事目標進行了攻擊，以報復克里米亞大

橋被炸的事件。俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫發文指對烏的第一階段襲擊已結束，未來

目標是要徹底瓦解烏克蘭政權。美匯指數昨日（１０日）升至１１３﹒３０附近。

歐洲央行管委諾特稱貨幣政策正常化是絕對需要的，要循序漸進直到實現２％的通脹目標，

他預計１０月決策會議將會採取重大的加息行動。歐元區經濟受俄烏戰事的衝擊甚大，歐元下跌

壓力將持續，上方阻力０﹒９７５０，可能要下試０﹒９６４０。關注未來兩日美國公布的通脹

數據。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 ０﹒９７３０ ０﹒９６３０ ０﹒９７６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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