【施政前瞻】測量師學會倡靈活運用祖堂地，精簡土地發展審核程序

《經濟通通訊社１１日專訊》香港測量師學會發表新一份《施政報告》建議。當中土地政策

包括調整新建停車場總樓面面積豁免安排；精簡土地發展審核程序；靈活運用祖堂地等空置土地

；重新檢視特惠補償利息；為「明日大嶼」及「北都區」大型發展項目制定策略。

房屋政策方面，倡儘快增加房屋供應，如增加公屋或過渡性房屋樓層。建屋政策方面，包括

加快完成配套基礎設施建設及工地平整工程；推動業界使用「組裝合成」建築法政策。其他則為

推廣建造業數碼化，以及培養人才。

在精簡發展審核方面，學會建議，所有參與發展項目的其他技術部門應嚴格遵守向屋宇署、

地政總署及規劃署回饋意見時間承諾，否則將獲視為不反對。

學會會長趙錦權指出，據其所知政府已開始研究「祖堂地」收地工作，但仍有法規工作要做

。學會土地政策小組主席劉振江則指，政府在新界大規模換地及收地工程已在進行當中，但其中

有零碎祖堂地問題，因此存在處理逼切性，而問題亦困擾本港多年，除業權整合，以及司理出缺

問題，政府或可考慮以行政手段處理。

被問及放寬「祖堂地」出售限制門檻與政府採用土地收回條例分別，他指出，現時在本港新

發展區內，有小型祖堂地夾雜，影響政府大型土地換地工作，若祖堂以較高價錢售予私人發展商

，耗時亦較政府工作為短，將有效利用土地，以及私人發展得以順利展開。（ｒｈ）









