【大國博弈】外電：俄羅斯公司研轉向香港以規避西方制裁

《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》報道，被西方金融中心拒於門外的俄羅斯公司，正

探索把香港作為替代選擇，這引發美國官員憂慮香港此一亞洲金融中心將成為因烏克蘭戰爭受制

裁企業的避風港。



＊俄企詢問在港集資事宜＊



報道引述香港ＯＮＣ柯伍陳律師事務所主管合伙人甄灼寧表示，包括國有企業在內的一些大

型俄羅斯公司，正尋求與香港律師事務所合作，幫助他們進入香港，希望香港是比紐約和倫敦等

地更「友好的司法管轄區」。

據三位知情人士透露，至少還有兩家香港律所接到俄羅斯公司的聯繫，有些公司詢問在香港

籌集資金的事宜。



＊港銀未必願意與俄企打交道＊



甄灼寧說，俄羅斯公司轉移某些業務到香港的興趣肯定正在增加。他的公司已與俄羅斯客戶

進行了初步討論，一些公司尋求將某些註冊項變更為香港，同時保留在俄羅斯的業務，但鑑於二

級制裁的威脅，香港的銀行和審計機構是否願意與俄羅斯公司打交道，仍是一個問題。就連在香

港展業的中國內地銀行，也不願與香港受到美國制裁的官員做生意。



＊李家超必須按香港法律進行制裁＊



美國國務院發言人早前表示，香港作為金融中心的聲譽取決於是否遵守國際法律和標準，有

人可能將香港當做避風港，逃避多個司法管轄區的制裁，會進一步讓人質疑香港營商環境的透明

度。

早前有外電報道，被美國及歐洲多國制裁的俄羅斯富商莫爾達紹夫（Ａｌｅｘｅｙ

Ｍｏｒｄａｓｈｏｖ）名下一艘價值五億美元的豪華遊艇，近日停泊在香港水域。特區政府早前

回應指港府無權力，亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。行政長官李家超今早再解釋

，必須按香港法律進行任何聯合國的有關制裁決議，又強調香港是充份重視法治的地方，會按法

律處理所有有關行為。

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