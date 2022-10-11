【香港政情】文化體育及旅遊局副秘書長率團訪問芬蘭及意大利

《經濟通通訊社１１日專訊》文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦率領香港代表團前往芬蘭

赫爾辛基出席１０月５－７日（赫爾辛基時間）舉行的世界城市文化論壇峰會２０２２，以推廣

香港作為國家《十四五規劃綱要》下中外文化藝術交流中心的新定位。

峰會期間，郭黃穎琦除了介紹特區政府推動落實香港新文化定位的策略，亦在其中一個環節

探討藝術科技與文化生活及地方營造的關係。她介紹了數個將科技結合文化和藝術的項目，包括

「城市景昔」旅遊項目、「設計＃香港地」及鹽田梓藝術節。



＊港府預留１億元供有意推動藝術科技人士申請＊



郭黃穎琦表示，為進一步落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心

的新定位，特區政府已制訂多個策略性方向，其中包括透過不同政策和資源配合，推動科技的運

用，以及提升藝文界自身的容量和能力。在資源方面，特區政府各相關政策局轄下不同的基金或

計劃合共預留了一億港元，供有意推動藝術科技的人士申請。此外，特區政府亦會繼續投放更多

資源於藝術科技和提升康樂及文化事務署轄下演藝場地的設備，讓藝團能夠在表演項目更進一步

應用科技，提升觀眾的體驗。

郭黃穎琦於１０月８－１０日（威尼斯時間）前往意大利威尼斯參觀第５９屆威尼斯視藝雙

年展，並與威尼托地區政府國際關係部部長Ａｎｎａｌｉｓａ Ｂｉｓｓｏｎ、威尼托地區政府

文化遺產、活動和體育部文化遺產與服務處處長Ｖａｌｅｎｔｉｎａ Ｇａｌａｎ及其他代表會

面。郭黃穎琦今日（１１日）返抵香港。（ｃｌ）

