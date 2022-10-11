【夜期時段】即月期指最新報１６８３１點，跌１９點，低水１點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１６８３１點，跌１９點，低水１
點，最新報１６８３１點，跌１９點，低水１點，合約成交４９８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報５７３８點，跌３點，高水８點，最新報５７３５點，跌６
點，高水５點，合約成交１２２張。
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