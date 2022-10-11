【夜期時段】即月期指最新報１６８３１點，跌１９點，低水１點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１６８３１點，跌１９點，低水１

點，最新報１６８３１點，跌１９點，低水１點，合約成交４９８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報５７３８點，跌３點，高水８點，最新報５７３５點，跌６

點，高水５點，合約成交１２２張。

