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即市新聞

11/10/2022 17:21

【夜期時段】即月期指最新報１６８３１點，跌１９點，低水１點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１６８３１點，跌１９點，低水１
點，最新報１６８３１點，跌１９點，低水１點，合約成交４９８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報５７３８點，跌３點，高水８點，最新報５７３５點，跌６
點，高水５點，合約成交１２２張。

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