【新冠肺炎】政務司副司長卓永興司機快測呈陽性，卓永興快測陰性

《經濟通通訊社１１日專訊》政務司副司長卓永興的司機快速抗原測試呈陽性，卓永興每日

均有進行快速抗原測試，結果為陰性。

這名司機負責為卓永興擔任駕駛工作，無需與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有

佩戴口罩及遵守有關防疫措施，司機最近一次執行駕駛工作日期為１０月９日。（ｂｉ）

