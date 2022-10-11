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11/10/2022 19:40

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》韓國央行公布議息結果，及美國公布ＰＰＩ，料為周三（１２
日）市場焦點。
　
＊歐央行總裁拉加德發表講話，歐元區公布工業生產＊
　
　　各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議並公布利率決定，ＩＭＦ╱世界銀行會
議、２０國集團（Ｇ２０）第四屆財長與央行總裁會議及北約國防部長會議舉行，英倫銀行金融
政策委員會公布最近一次會議的意見摘要，歐洲央行總裁拉加德、管委克諾特和德科斯在一個會
議上發表講話，歐盟執委會主席馮德萊恩在２０２２年歐盟大使會議發表講話。本港時間周三晚
９：３０ｐｍ，在ＩＩＦ年會上，拉加德與ＩＩＦ總裁兼ＣＥＯ亞當斯對話。
　　數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，英國公布８月服務業指數，月率升幅料由０﹒４％
收窄至０﹒１％；８月工業生產月率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒１％，年率升幅料由１﹒１％
收窄至０﹒５％。同一時間，日本公布９月工具機訂單。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布８
月工業生產，年率料由下滑２﹒４％改善至升１﹒２％，經季節調整月率料由下滑２﹒３％改善
至升０﹒７％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布９月生產者物價指數（ＰＰＩ），月率料由下
滑０﹒１％改善至升０﹒２％，年率升幅料由８﹒７％收窄至８﹒４％。（ｗａ）

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