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11/10/2022 15:42

【新冠肺炎】梁栢賢：料本月內公布「０＋０」，確診數目並不重要

　　《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官李家超今早於行會前回應有關實施「０＋０」的訴求
，指確診數字約３５００至４５００宗，周末約４９００宗，輸入個案由２００宗以下，近期上
升至３００宗，增加約兩倍。醫院管理局前行政總裁梁栢賢在社交媒體上撰文回應，反駁確診數
目並不重要，最重要是分析臨床情況，強調現時本地及入境確診者大多無症狀或輕症，毋須入院
治療。
　　他回應出現新變種病毒之說，指從病毒學和流行病學多年觀察，變異病毒傳播率愈高，其毒
性就會愈趨轉弱，形容只要有高疫苗接種率和有效治療藥物，「不足為懼」，又指放寬入境檢疫
要循序漸進是可以理解，但能否放寬至「０＋０」，本地及入境個案數字並不重要。
　　他又提及，雖然政府近日為「０＋０」降溫，但估計本月內仍會宣布推行，因為政府最近提
升核酸檢測服務，將社區檢測地點增至８０多個，是為了「０＋０」之後大量入境人士檢測需求
作準備，方便定點監察輸入病毒變異篩查。
　　他指，「０＋０」除了看數據以外，估計都要考慮一籃子大環境因素才作決定，但認為時間
不等人，期待政府《施政報告》有好消息。（ｂｎ）
　
　

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