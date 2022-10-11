【新冠肺炎】李家超：實施０＋３後入境人數上升，須留意不確定性

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官李家超行會前表示，實施檢疫措施「０＋３」後，入
境人數上升，１０月在機場出入境人數相較８月上升２５％至３０％，入境人數增加約３成，而
非港人及內地人更上升８成。本港亦陸續舉辦不同盛事，包括剛舉行的世界桌球大師賽，又祝賀
傅家俊勇奪佳積。本港下個月亦將舉辦國際金融領袖投資峰會、維港渡海泳及公益金百萬行等，
放寬檢疫措施後運作大致暢順，不少人回港探親，社交距離措施放寬後，食肆１２人一枱、酒吧
６人一枱，社會氣氛良好，飲食界表示生意將上升２至３成，經濟活動開始復甦。
＊輸入個案增約兩倍＊
李家超又指，實施「０＋３」後，確診數字約３５００至４５００宗，周末約４９００宗，
輸入個案由２００宗以下，近期上升至３００宗，增加約兩倍，機場入境人數亦增加超過兩倍，
比例相當大，須留意社區的變異病毒株等不確定因素。
李家超表示，社區上不守規的情況持續，出現假「免針紙」，約１５０人不守強檢通告，影
響防疫成效。他又指，放寬酒店檢疫是相當大的轉變，會留意數據變化及疫情變化，繼續努力放
寬最大活動空間，包括民生活動及經濟活動。
＊不比較星港防疫＊
李家超指，不比較香港與新加坡的防疫政策差異，指兩地有不同的醫療制度及文化，亦不能
忘記病毒未離開本港，政府要按香港實際情況決定實施措施，以最少代價達到最大效果。他又指
，政府同時爭取與內地及外地通關，兩者並非排斥，若能管控本港疫情，商討通關的基礎就會更
強。（ｈｙ）
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