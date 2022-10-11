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11/10/2022 10:18

【大國博弈】俄超級遊艇泊港，李家超：必須按香港法律進行制裁

　　《經濟通通訊社１１日專訊》受歐美多國制裁的俄羅斯寡頭富豪名下一艘超級遊艇近日停泊
在香港水域，美國就此事向香港發出警告。政府周日（９日）深夜發表聲明指出，特區政府不會
實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。行政長官李家超今日在行會前回應指，必須按香港法律
進行任何聯合國的有關制裁決議，又強調香港是充份重視法治的地方，會按法律處理所有有關行
為。（ｈｙ）

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