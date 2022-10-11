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即市新聞

11/10/2022 16:36

《小傳日記》二十大前嗰邊連環出手，缸邊要走定入手？

　　《小傳日記》魚缸連跌第４日！繼噚日因為花旗國將３１間神州公司列做「未經核實清單」
，今日又有新東方（０９９０１）自己公布上個禮拜就收到花旗國證交會（ＳＥＣ）話截至今年
５月底份年度財報嘅會計底稿無法調查，加埋美團（０３６９０）深插，結果今日魚缸又唔見
３００幾點兼穿萬七。
　　ＳＥＣ伙記來咗香江幾個禮拜嚟ｃｈｅｃｋ堆中概股嘅會計底稿，一路無乜聲氣，孖屐最驚
就係會唔會檢查期間，唔小心踩到神州紅線，再有拗撬咁就危險。而靜咗一排，今日終於開始出
現狀況，結果今日新東方無咗８個幾巴仙，但係同系新東方在綫（０１７９７）只係微跌唔夠１
巴仙。
　　上個禮拜十一黃金周一完，花旗國就擇日送大禮，今日又輪到中概股，好難唔令人聯想到會
唔會同二十大有關。而家孖屐個個都憧憬緊二十大有好消息，而呢個╱啲好消息有望成為魚缸嘅
救命草，所以喺二十大前會有好多利淡消息就可以預期，始終仲有救市憧憬，而外圍亦都落力配
合，盡情撳殘魚缸，缸友亦都正係押注緊之後可能出現嘅大反彈。
　　不過憧憬還憧憬，但係上面實唔實現呢個憧憬就係上面嘅事，《人民日報》連續兩日發文老
撐動態清零政策，講明「疫情防得住，經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展
才能平穩健康」，令孖屐推測風向有可能不似如期，所以今日美團為首嘅消費類股先要捱沽。所
以，好壞消息都有，撈底唔撈底都好睇個人信念，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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