《嬈望大中華－彭藹嬈》人民銀行未來的政策與住房供求

《嬈望大中華》筆者認為放慢降息是人行未來的主調，同時更有針對性地在一些行業投放現

金。中國人民銀行已多次表示，目前的利率已達中性水準。這表明央行不會再進一步降息。中國

經濟的主要問題是疫情防控措施的影響，以及住房銷售下降、開發商違約和因新房未完工而抵制

抵押貸款為特徵的房地產危機。這些問題都不能通過降低利率來解決。

人行可以擴大對小型企業和農業部門的再貸款計畫，其中對小型企業的廉價貸款尤其有幫助

，可以間接支援就業市場。我們認為央行不會輕易決定削減準備金率，因這將向銀行系統注入大

量現金，由於經濟活動只是逐步回升，經濟對貸款的需求不大。

值得關注的是，人行在２０２２年９月向國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀

行淨新增抵押補充貸款１０８２億元人民幣。今次政策是對開發銀行增加對房地產未完成工程的

貸款，但這個數目實在太小，所以筆者認為政府還會有後續政策。

下一步政策或是將一些人口從農村轉移到城市，這不牽涉實際的人口遷移。政府可以重新劃

定一個城市的面積，去涵蓋一些農村土地以擴大城市的範圍。這樣可以增加有資格在該城市買房

的家庭數量，從而增加潛在的住宅買家。然後，原本地區的棚戶區可以被納入城市升級專案。棚

戶區的住戶可以搬到由地方政府和房地產開發商合作建設的新住宅，從而增加對新住宅的需求。

這個過程會需要時間，按２０１４至２０１６年的經驗或需要兩三年的時間。當時，這類政

策確實幫助消化了一些房屋庫存。但是，現在的情況比當時更為困難，有些地方政府的財政沒有

２０１４至２０１６的時候寬裕。

筆者不會盲目樂觀，但也不認為現時情況已達最壞的地步。筆者認為這次房屋庫存的消化速

度還有另一個重要因素。與８年前相比，現在買房的家庭有更多考慮，例如學區、公共交通配套

等，所以位置理想的住房還是比較容易被市場消化。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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