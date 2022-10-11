《雅談保險－吳詩雅》退休收入何處來？及早規劃免人生「大裸辭」

《雅談保險》在筆者成長的年代，父母都希望我們找一份安穩的工作。但隨著時代的變遷，

愈來愈多打工一族為了追求個人自由、理想及工作上的滿足感，毅然在未找到新工作前便決定「

裸辭」；又或者改以打散工為主，當個斜槓一族。在此暫不討論「打工」好還是當個斜槓族好，

筆者希望大家思考的是，隨著人們平均壽命的不斷延長，當有一天我們退休了，如何能夠更自主

地活好人生下半場？



＊多數人未有為退休做好準備＊



以筆者個人見解，理財之道的其中一個「竅門」包括如何平衡生活中的收支差距。這樣來看

，我們的收入、儲蓄和財務規劃實在是息息相關。年輕一族或許有本錢面對短期的收支不衡及流

動資金不足等風險，但若我們不為退休生活做好財務規劃，情況就如人生中的「大裸辭」，屆時

沒有每月入息，不單要被迫降低生活質素，更遑論保障家人摯親。

筆者公司近期公布的「長壽風險抗力調查」發現，只有１５％受訪者認為自己已為退休做好

準備，並有信心在經濟上支持退休生活；相反，有近半（４４％）受訪者表示沒有足夠資金應對

退休生活上的開支。當問及自己準備最為不足的是哪一方面時，排在最高的分別是購買一份具良

好保障的醫療保險（只有４２％有準備）及為退休生活做好財務上的安排（只有３９％有準備）

。調查又發現，在距離目標退休年齡不足１０年的群組之中，逾三份一（３６％）的受訪者表示

才剛剛開始退休規劃，情況令人擔憂。



＊享每月入息，並把財富傳承後代＊



須知道一般人在退休後不單會失去每月收入，還要面對有增無減的醫療開支，個人儲備可謂

「有出無入」，退休後或將面對沉重的財政壓力。因此，我們好應及早規劃，為退休後的收入鋪

路，自製被動收入。

近年市面上有不少旨在提供每月入息的年金產品。傳統年金產品適合退休後想按月領取收入

的人士，以為晚年生活作準備。這類產品每月派出的金額較高，但沒有財富增值的能力，亦未能

把財富及入息惠澤下一代。事實上，每個人的財務規劃目標各異，若打算將財富傳承給下一代的

話，此類產品則未必能滿足這項需求。

相反，目前市場有些一筆過繳付的長線儲蓄及人壽產品，投保人可以在獲得每月入息之餘，

同時保存大部分整付保費及設有非保證紅利，將財富增長之外亦可息享世代 （即是讓後代也可

獲得每月入息）。計劃最長可橫跨１５１年，並可於期內無限次地更換受保人，讓財富及入息代

代傳承。這種方式不單有助我們規劃自己的退休生活，也可以為下一代增添保障。

如何妥善地進行理財規劃，是每個人都需面對的課題。然而，我們的風險承受度、財務狀況

和財務目標等都會隨著不同的人生階段而變更。當在我們最具生產力和魄力時應把握機會，準備

足夠的儲備及合適的保障，以建立退休後的生活安全網。

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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