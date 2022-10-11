《威少看世界－張少威》「政治正確」害苦了星巴克

《威少看世界》美國連鎖咖啡店星巴克在香港和內地都開了很多分店，多數位於較繁華地區

，包括商業區和中上住宅區。星巴克店內整潔優雅，給人一種舒適的感覺，一些年輕人更將其視

為朋友約會的首選場所。但在其故鄉，美國的星巴克卻經歷過不少社會衝擊，今年夏天，公司決

定修改一項與店內廁所使用條例相關的規定，引起美國媒體和公眾的極大興趣，這與星巴克一貫

堅持「政治正確」有關，也是對四年前「開放廁所」政策的一次逆轉。



＊政治正確「大過天」＊



２０１８年５月，星巴克總裁舒爾茨（Ｈｏｗａｒｄ Ｓｃｈｕｌｔｚ） 宣布，星巴克門

店的廁所將對所有人開放，不論是否在店內消費都可以使用。這件事的起因是一個月前，有兩位

黑人青年在店內等人，其中一位找店員要廁所的鑰匙，店員因他未在店內消費而拒絕。兩人繼續

坐在店內等朋友，店員請他們出去，兩人拒絕，店員於是報警。警員到場後請兩人離開，但遭拒

絕，於是以「非法進入」的指控將兩人帶走。有人拍下事件經過並將視頻放到社交網站，這迅速

變成一起「種族歧視事件」。一些黑人衝入該店，干擾營業並威脅店員，同時有人號召全面抵制

星巴克。雖然費城警方堅持認為整個過程合理合法，但面對「種族歧視」的指控，星巴克扛不住

了，擔心一旦被貼上這樣的標籤，各種抵制行為會陸續出現，從而令公司蒙受巨大損失。

長痛不如短痛。星巴克公開向兩位當事人道歉，稱員工報警的做法是錯誤的，不代表星巴克

的理念和價值觀，隨後雙方達成和解，但未公布和解的金額。為扭轉不利的輿論形勢，舒爾茨宣

布「開放廁所」，星巴克還在５月２９日那天下午關閉全美８２００多家門店，對十幾萬僱員進

行反種族歧視培訓。據餐飲業人士估計，星巴克停業那天的損失高達１４００萬美元。這一波高

調表態，令星巴克避免遭到大規模抵制，同時也顯示出種族、宗教、性別等敏感社會議題對企業

經營造成重大干擾。那些面對公眾的企業尤其要對社會上有爭議的問題小心處理，盡量做到政治

正確，否則隨時可能踩上「政治地雷」。



＊善行未必有善報＊



星巴克四年前的決定也與其公司文化有關，公司創始人舒爾茨本人很注意社會潮流的變化，

五十年來該公司一直盡力推廣其品牌的良好社會形象，如善待員工（小時工也可以享受公司的集

體醫療保險）、公平交易等等。但在使用廁所這件事上，四年前的決定卻給公司留下隱患，而這

也折射出美國社會難以解決的各種矛盾。

首先是不應讓企業替政府解決廁所短缺的問題。美國很多大城市都嚴重缺少公共廁所，紐約

市名列前茅，但市政府從未將這個關乎民生的問題擺上議事日程。二十年前，市長彭博（布隆伯

格）曾經公開講：「有足夠的星巴克讓你們使用廁所」。政客的這種態度加劇了政府的不作為，

導致星巴克這家私人企業無奈地承擔了公共服務機構的責任，結果是增加了企業的經濟負擔 （

保持廁所清潔的開支） 和無法預測的社會風險。

其次是整體社會環境的惡化令「開放廁所」弊大於利，無法持續。在星巴克開放廁所之後，

廁所被濫用和破壞的情況越來越嚴重。據媒體報導，一些人故意毀壞星巴克的廁所設施，導致廁

所無法使用；也有一些人在廁所內吸毒，留下毒針或毒品包裝袋。這種情況是不能接受的，星巴

克員工在新冠疫情下每天要服務眾多顧客，已經很不容易，廁所的亂象常常給他們帶來額外的工

作量和精神壓力，這實在不不公平，屬於善行未得善報。



＊政府豈可不作為＊



星巴克這次對「開放廁所」政策作出１８０度的轉變實屬無奈，舒爾茨說，星巴克服務上億

人，有人把星巴克當作公廁，這帶來安全問題和精神健康問題。星巴克已經在加固門店的設施，

但開放廁所直接影響員工的精神健康，甚至令員工面臨威脅。本著對員工負責、對企業負責，公

司只能從調整廁所使用條例做起。

但這次政策調整並未徹底解決問題。星巴克允許門店負責人拒絕讓未在店內消費的人使用廁

所，卻沒有一刀切規定所有未消費的人都不可以使用店內廁所。將酌情權下放給門店，只是擴大

了解決問題的空間，有助門店經營、減少不必要的負擔，但要解決「開放廁所」後出現的吸毒、

惡意破壞等嚴重問題，仍需各地政府推出相關措施，進行有效治理，畢竟這些都是社會問題，屬

於政府的責任，哪能隨便推給企業？《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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