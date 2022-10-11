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11/10/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價貶８３點子，報７﹒１０７５止步三連漲

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１０７５，
較上個交易日跌８３點子，止步三連漲，上個交易日報７﹒０９９２。
　　俄羅斯周一（１０日）對烏克蘭發動遠程導彈空襲，歐洲局勢再陷動盪。美元持續走高，美
匯指數於紐約尾盤報１１３﹒１４，小幅上漲０﹒３％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒１０７５　　＋８３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９１０７　－１４０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８８７７　　－２９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０５４　　＋１０﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒８８６７　＋１１９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒４８１５　－４２１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　３﹒９６６６　－２２９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９５５８　　　－９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１２４７　－２８７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７０２　　－７４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５４７　　＋１２﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８３２５　　＋１３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５４３４　　－３８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２００﹒０６００　　＋７４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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