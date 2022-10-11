【聚焦人幣】人幣中間價貶８３點子，報７﹒１０７５止步三連漲

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１０７５，
較上個交易日跌８３點子，止步三連漲，上個交易日報７﹒０９９２。
俄羅斯周一（１０日）對烏克蘭發動遠程導彈空襲，歐洲局勢再陷動盪。美元持續走高，美
匯指數於紐約尾盤報１１３﹒１４，小幅上漲０﹒３％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ７﹒１０７５ ＋８３﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９１０７ －１４０﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８８７７ －２９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９０５４ ＋１０﹒５０
１英鎊╱人民幣 ７﹒８８６７ ＋１１９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒４８１５ －４２１﹒００
１紐元╱人民幣 ３﹒９６６６ －２２９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９５５８ －９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１２４７ －２８７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１７０２ －７４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４７ ＋１２﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８３２５ ＋１３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５４３４ －３８﹒００
１人民幣╱韓元 ２００﹒０６００ ＋７４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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