【新冠肺炎】北京新增本土１３宗本土確診和１宗無症狀，涉四區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京衛健委通報，昨日（１０日）新增

１３宗本土確診病例和１宗無症狀感染者，均為隔離觀察人員，涉朝陽區、昌平區、通州區和東

城區。無新增疑似病例；新增３宗境外輸入確診病例和４宗無症狀感染者，無新增疑似病例。

治癒出院６宗，解除醫學觀察的無症狀感染者５宗。

