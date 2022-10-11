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11/10/2022 09:21

【新冠肺炎】全國昨急增２０８９宗新冠，續創８月２０日來新高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》距離二十大不足一周，內地疫情繼續反彈，全國昨日（１０日
）新增本土確診及無症狀感染合計２０８９宗，較上日增近８％，是８月２０日來新高。
　　國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例４９１宗。其中本土病例４２７宗（內蒙古１４５
宗，新疆８２宗，廣東３８宗，重慶２６宗，四川１８宗，山西１６宗，北京１３宗，河南１２
宗，遼寧１１宗，雲南１１宗，寧夏１０宗，陝西９宗，浙江７宗，福建６宗，湖南５宗，上海
４宗，江蘇４宗，西藏４宗，廣西３宗，安徽１宗，山東１宗，貴州１宗），含１００宗由無症
狀感染者轉為確診病例。
　　全國昨日新增無症狀感染者１７５８宗，其中境外輸入９６宗，本土１６６２宗（內蒙古
６３７宗，新疆３７５宗，四川１７７宗，甘肅５５宗，寧夏３９宗，雲南３７宗，湖北２９宗
，河南２６宗，廣東２５宗，上海２４宗，重慶２４宗，江蘇２３宗，山西２１宗，西藏２１宗
，安徽２０宗，河北１８宗，遼寧１８宗，山東１７宗，湖南１６宗，陝西１５宗，吉林１４宗
，天津７宗，黑龍江６宗，浙江６宗，貴州６宗，廣西３宗，福建２宗，北京１宗）。
　
＊官媒再挺清零政策＊
　
　　官媒《人民日報》連續兩日發表關於疫情防控的評論文章，首篇文章指出，中國當前疫情防
控政策符合國情、符合科學，實踐深刻啟示「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。第二篇文章稱當
前全國疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點，愈是這樣的時候，愈要深刻認識到「動態清零」
可持續而且必須堅持，繼續科學精準抓好疫情防控工作。
　　《新華社》亦發表時評文章指出，抗疫還遠未到可以「歇歇腳」「鬆口氣」的時候，強調「
動態清零」是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，是綜合社會成本最低的抗疫策略。
　　繼上海市要求自１０月１０日起，所有來滬返滬人員抵滬後需實行「三天三檢」，海南海口
市疫情防控工作指揮部今日通告，自即日起，在對高中低風險地區、重點涉疫地區等來（返）海
口人員實行相應健康管理措施的基礎上，其他省外來（返）海口人員應在抵達海口後完成「落地
檢」，入海口後第２天、第３天每天完成一次核酸檢測。（ｃａ）
　
　
　

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