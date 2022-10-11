【聚焦人幣】外匯局：穩慎推進股權投資基金跨境投資試點

《經濟通通訊社１１專訊》國家外匯管理局資本項目管理司１０日在外匯局網站刊發題為《
持續完善直接投資外匯管理》的文章。文章指出，下一步，外匯局將統籌發展和安全，立足服務
實體經濟，繼續完善直接投資外匯管理，穩慎推進股權投資基金跨境投資試點，加強跨境資本流
動監測分析和風險防範，支持實體經濟高質量發展，維護國家經濟金融安全。（ｗｌ）
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