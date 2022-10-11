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即市新聞

11/10/2022 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收跌３４８點曾穿７﹒１９，續創近兩周新低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美匯指數再次升向２０年高位，人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）
今早高開逾３００點後迅速回落，並連續跌穿數道關口至７﹒１９６８元，日內跌幅逾５００點
，波幅更達逾８００點，最終全日收跌３４８點報７﹒１７８８，距７﹒２關口僅一步之遙，續
創９月２９日以來近兩周新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３４０點子，報７﹒１８７９，盤中一度擊穿７﹒２關，
與即期同創９月２９日以來新低。
　　不過，今天的中間價仍有明顯的逆周期過濾，表明監管維穩意願不減。中國外匯交易中心人
民幣兌一美元中間價今報７﹒１０７５，較上個交易日跌８３點子，止步三連漲，上個交易日報
７﹒０９９２。
　
＊分析料人民幣兌美元７﹒２仍有支撐＊
　
　　交易員稱，美國聯儲局加息預期及俄烏衝突持續下，避險情緒回升，美指升向２０年高位，
市場美元買盤強勁，但從技術角度看７﹒２仍有較強支撐，但如果跌速過快，監管層可能再度出
手維穩。
　　國信證券宏觀固收團隊最新觀點認為，在多空因素交織下，年內人民幣兌美元匯率
（ＣＮＹ）或將呈現「上有頂、下有底」格局，新波動中樞位於７﹒０附近。人民幣匯率的貶值
壓力在年內仍將繼續存在，特別是隨著美歐衰退預期增強，對中國外貿帶來的衝擊可能加劇。儘
管如此，人民幣匯率仍有多方面力量的支撐。（ｊｔ）

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