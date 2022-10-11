【聚焦人幣】人幣即期收跌３４８點曾穿７﹒１９，續創近兩周新低

《經濟通通訊社１１日專訊》美匯指數再次升向２０年高位，人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）

今早高開逾３００點後迅速回落，並連續跌穿數道關口至７﹒１９６８元，日內跌幅逾５００點

，波幅更達逾８００點，最終全日收跌３４８點報７﹒１７８８，距７﹒２關口僅一步之遙，續

創９月２９日以來近兩周新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３４０點子，報７﹒１８７９，盤中一度擊穿７﹒２關，

與即期同創９月２９日以來新低。

不過，今天的中間價仍有明顯的逆周期過濾，表明監管維穩意願不減。中國外匯交易中心人

民幣兌一美元中間價今報７﹒１０７５，較上個交易日跌８３點子，止步三連漲，上個交易日報

７﹒０９９２。



＊分析料人民幣兌美元７﹒２仍有支撐＊



交易員稱，美國聯儲局加息預期及俄烏衝突持續下，避險情緒回升，美指升向２０年高位，

市場美元買盤強勁，但從技術角度看７﹒２仍有較強支撐，但如果跌速過快，監管層可能再度出

手維穩。

國信證券宏觀固收團隊最新觀點認為，在多空因素交織下，年內人民幣兌美元匯率

（ＣＮＹ）或將呈現「上有頂、下有底」格局，新波動中樞位於７﹒０附近。人民幣匯率的貶值

壓力在年內仍將繼續存在，特別是隨著美歐衰退預期增強，對中國外貿帶來的衝擊可能加劇。儘

管如此，人民幣匯率仍有多方面力量的支撐。（ｊｔ）

