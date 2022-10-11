  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2022 14:04

【聚焦人幣】離岸曾穿７﹒２，國信證券：人行更關注防止單邊貶值

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美匯指數再次升向２０年高位，人民幣即期周二高開低走，盤
中低見７﹒１９６８，最多瀉逾５００點；離岸價更擊穿７﹒２關，與即期同創９月２９日以來
新低。不過，今天的中間價仍有明顯的逆周期過濾，表明監管維穩意願不減。
　　國信證券宏觀固收團隊最新觀點認為，在多空因素交織下，年內人民幣兌美元匯率
（ＣＮＹ）或將呈現「上有頂、下有底」格局，新波動中樞位於７﹒０附近。人民幣匯率的貶值
壓力在年內仍將繼續存在，特別是隨著美歐衰退預期增強，對中國外貿帶來的衝擊可能加劇。儘
管如此，人民幣匯率仍有多方面力量的支撐。
　　報告提到，首先，人行匯率工具箱種類豐富且彈藥充足。但需要注意，人行對匯率的關注更
多在於防止形成單邊貶值預期。匯率作為宏觀經濟和國際收支的重要「穩定器」，未來圍繞合理
均衡水平的「雙向浮動」仍將是常態。其次，中國經濟基本面改善有望對匯率形成支撐。近期中
國經濟運行呈現企穩向好的修復態勢。此外，中國年內通脹壓力整體可控；中外「經濟差」、「
通脹差」有望部分對沖美元繼續走強帶來的影響。（ｗｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞11/10/2022
【施政前瞻】測量師學會倡靈活運用祖堂地　現為審視樓市減辣時機
人氣文章FOCUS11/10/2022
【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉
人氣文章財經熱話11/10/2022
黃金周樓市未見起色大摩狠踩　內房普跌碧桂園龍湖插逾半成
人氣文章財經熱話11/10/2022
《午市前瞻》美方多動作應無關二十大 新東方審計底稿受阻影響廣
人氣文章財經熱話11/10/2022
【中概股危機】中美審計底稿進展受阻　中概股受累？
人氣文章香港要聞11/10/2022
【新冠肺炎】李家超：「0+3」實施後入境人數增三成　惟輸入個案增兩倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金