【內房困局】保利發展擬發今年第二期短融債，涉資２５億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》據銀行間市場交易商協會公布，保利發展
（滬：６０００４８）擬發行２０２２年度第二期短期融資券。債券註冊額度２５億元（人民幣
．下同），本期發行２５億元，發行期限１年，無信用增進，主體評級ＡＡＡ。主承銷商╱簿記
管理人為上海浦東發展銀行股份有限公司。（ｗｌ）
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