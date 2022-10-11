【俄烏開戰】俄軍連續兩日空襲烏克蘭，中方：對當前局勢感到擔憂

《經濟通通訊社１１日專訊》烏克蘭連續第２日遭到俄軍遠程空襲，基輔州、敖德薩州、文

尼察州等多地發生爆炸。烏克蘭全國發出防空警報。在連續兩日的空襲中，至少有１９人死亡，

１０５人受傷。在北京，外交部發言人毛寧回應表示，中方對當前局勢發展感到擔憂，呼籲相關

各方通過對話協商妥善解決分歧。中方願同國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用

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