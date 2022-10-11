【ＦＯＣＵＳ】「直升機Ｂｅｎ」贏諾獎，鮑公或有戚戚焉

【ＦＯＣＵＳ】銀行，銀行，銀行！當諾貝爾獎經濟學獎周一（１０日）花落有「

Ｈｅｌｉｃｏｐｔｅｒ Ｂｅｎ」之稱的聯儲前主席伯南克（Ｂｅｎ Ｓ﹒

Ｂｅｒｎａｎｋｅ）等三位美國學者，以表彰其對「銀行和金融危機的研究」，遭急劇緊縮的金

融狀況摧枯拉朽的市場，或看到一線曙光。



＊研究證避免銀行倒閉至關重要＊



備受關注的２０２２年度諾貝爾獎經濟學獎昨晚揭盅，「ＱＥ之父」伯南克，以及聲名遠播

的「Ｄｉａｍｏｎｄ－Ｄｙｂｖｉｇ ｍｏｄｅｌ（銀行擠兌模型）」創建者，戴蒙德

（Ｄｏｕｇｌａｓ Ｗ﹒ Ｄｉａｍｏｎｄ）和迪布韋克（Ｐｈｉｌｉｐ Ｈ﹒

Ｄｙｂｖｉｇ）三位獲獎者，將平分１０００萬瑞典克朗獎金。

瑞典皇家科學院稱，三人的研究大大提高了人們「對銀行在經濟中作用」的理解，其中一個

重要發現是，尤其在金融危機期間，「為什麼避免銀行倒閉至關重要」。此似乎大有為伯南克

２００６年至２０１４年任職聯儲主席期間，祭出三輪ＱＥ（量化寬鬆）救市背書的意味－－在

他的兩任任期內，聯儲資產負債表由８千億美元出頭飆升至近４﹒５萬億美元（ＱＥ２結束後有

短暫ＱＴ）。



＊經濟衝擊能通過金融市場放大＊



在伯南克這位經濟學教授出仕前，逾２０年學術生涯（１９７９－２００２年）浩如烟海的

著作中，奠定其諾獎得主根基的，正是其１９８３年的成名之作《Ｎｏｎｍｏｎｅｔａｒｙ

ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ ｔｈｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｃｒｉｓｉｓ ｉｎ ｔｈｅ

ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｇｒｅａｔ Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ（大蕭條傳播過

程中金融危機的非貨幣效應）》，旨在解釋「何解大蕭條會曠日持久？」

伯南克發現，跟「銀行倒閉」直接相關的因素在經濟衰退中佔了很大比例，對經濟衰退演變

成深度且長期的蕭條有著決定性（ｄｅｃｉｓｉｖｅ）作用；除非國家以強有力措施

（ｐｏｗｅｒｆｕｌ ｍｅａｓｕｒｅｓ）防止額外的銀行恐慌，否則經濟不會復甦。此或冥冥

中注定，他面對金融海嘯何以高呼「ｄｏ ｗｈａｔｅｖｅｒ ｉｔ ｔａｋｅｓ」。

另受推崇的還有１９８５年發表的《Ａｇｅｎｃｙ ｃｏｓｔｓ， Ｎｅｔ Ｗｏｒｔｈ

ａｎｄ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓ（代理成本、淨值與經濟波動）》，提

出「金融加速器（ｆｉｎａｎｃｉａｌ ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ）」理論，即經濟衝擊能通過

金融市場放大，並令周期延長。



＊暴力加息掀動盪，轉向壓力增＊



伯南克對避免銀行為首的金融體系崩潰的執著，放在他的繼任者鮑威爾暴力加息掀起全球腥

風血雨的當下，勢必受到一眾召喚「ＦＥＤ Ｐｉｖｏｔ（聯儲轉向）」者的歡迎。繼ＩＭＦ警

告「歷史性脆弱時期」後，木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ）昨發表公開信稱，聯儲可能在對

抗通脹的強硬立場上犯錯，摩通首席執行官Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ亦警告，美國可能在６至９

個月內陷入衰退。

此外，洛克菲勒國際主席Ｒｕｃｈｉｒ Ｓｈａｒｍａ甚至指，與基本面脫節的美元沒有任

何意義，並可能引發金融危機，令全球經濟陷入衰退，呼籲拜登政府集結各國拋售美元，來削弱

美元匯率。

不到３０歲就對金融危機有深刻見解的伯南克，最終以「ＱＥ之父」之名，種下眼下全球金

融動盪的禍根，無論攬獲諾獎是榮譽還是諷刺，他獲獎感言的一句話應值得鮑威爾留意－－我的

工作和歷史的教訓是，金融狀況或並不導致問題，但隨著時間的推移能使問題惡化（ｏｖｅｒ

ｔｉｍｅ ｍａｋｅ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ｗｏｒｓｅ）。

