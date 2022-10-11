《匯市縱橫－蕭啟洪》「復常」的勇氣

《匯市縱橫》近日香港放寬入境檢疫日數至「０＋３」新方案成功落地，以回應市民和各行

各業希望盡快生活「復常」的訴求，確實是順應民心之舉。雖然新措施未知會否令社會及經濟活

動真的「動起來」，但就發覺在我們身邊的親朋好友中已起到「牽一髮而動全身」之效，連日來

出現瘋搶機票和酒店的「報復式外遊」的行為，卻難以吸引遊客入境呢！有旅遊公司數據顯示，

自港府宣布放寬檢疫限制後，過去周末出境航班訂單量比同期增近４００％，惟入境航班訂單量

只增長逾１５５％，單是看數據已說明了！



在兩年多的嚴厲防疫措施的影響下，香港的航空業和旅遊業肯定是最受打擊的一群，其業務

有如「動態清零」，看到不少人為了謀生只好轉行去，連帶本港經濟民生也深受衝擊。但很慶幸

的是，我們看到一個「不只是叫口號，能做事，做到事」、「以結果為目標，做實事」，「為市

民謀幸福」的新一屆政府。正所謂：「窮則變，變則通，通則達」。這句話正是我國古代樸素唯

物主義思想的發源地。其意思是指事物在時間裏是不以人的意志為轉移而發生變化的。不過，更

樸實的中國老百姓從這句話中，摘出了兩個字，表達了更為實用主義的意思。那便是「變」和「

通」二字，合起來，即為「變通」。變通一詞，目前仍然極具通用性。人們遇事不必死鑽牛角，

而應該懂得通融、屈伸。每當事情發展到了極點時，就要發生變化，和有發生變化的勇氣，才會

使事物的發展不受阻塞，事物才能不斷的發展，甚至出現新的契機呢！



自從疫情爆發後，世界經濟環境發生翻天覆地的變化，再加上俄烏戰爭、中美博奕等不確定

性的風險事件，將令全球滯脹風險不斷升溫，美國若再大幅加息，其經濟難免會在明年放緩，甚

至衰退也不會令人意外。然而，據美國勞工部於上周五（７日）公布９月非農新增就業報

２６﹒３萬人，高於市場預期的２５萬人，但低於前值３１﹒５萬人，９月失業率報３﹒５％，

低於市場預期的３﹒７％，較８月的３﹒７％有所下降，回落至歷史新低，加上工資增長仍然強

勁，反映現時美國就業市場相當穩健，意味著美聯儲（Ｆｅｄ）的貨幣政策恐繼續維持鷹派立場

，再次粉碎了市場先前轉鴿的期待。從最新利率期貨價格顯示，交易商正押注美聯儲在１１月再

加息０﹒７５厘的預期。因此，美匯指數重新獲得買盤支持，曾經升至上月２９日以來最高。

另外，近日俄烏戰事升溫，俄羅斯不穩定天然氣供應將持續干擾歐洲天然氣價格，後續

歐洲通脹很可能因高昂的天然氣價格而維持高位，導致歐元區經濟下行壓力加劇，疲軟的歐元有

利於美元續漲。由此可見，美元第四季依舊是偏強格局，料美元指數未來仍有機會向上測試

１１７﹒０，再創年內新高水平，直至美聯儲升息循環將在今年底進入尾聲後，可能讓美元指數

觸頂反轉。



苦等了整整三年，終於開關可以出外旅行，但同時亦需要有「復常」外遊的勇氣呢！然而，

近日看到大家都想盡早和盡情享受期待已久的假期，除了搶機票、搶酒店之外，其實如欲「唱」

定外幣準備日後去旅行之用亦不失為一個好時機。除此之外，筆者還為各位讀者們準備了一個小

錦囊，就是要做好「出門外遊三件事」的準備，１）預先檢查一下護照的有效期是否為６個月以

上，否則可能會被拒絕入境；２）始終疫情尚未完結下去旅行都會有染疫風險，因此購買一份旅

遊保險保障自己是不可少的，據說現時大多數旅遊保險都已包含對感染新冠的保障；３）在旅行

途中亦應採取足夠的防疫措施，以保護自已和同行的身邊人，不要因心情過度放鬆連基本的防疫

意識都忘掉了。最後，當大家在規劃外遊時都可能要預留充足時間的準備，一旦在當地或回港後

感染了病毒而需被隔離，通常都需要約７天，若超出請假時間，就可能會被視作為病假或扣糧的

風險。其實旅遊是開心事，要玩得放心，最好還是在外遊前先跟人事部多了解，因為現時每間公

司的防疫政策都不一樣，可減免大家承擔「復常」後不必要的代價呢！



＊本周策略＊



加元：上周建議候高於１﹒３８２０沽出美元兌加元已成交，並於１﹒３６２０平倉，獲利

２００點子。本周建議候高於１﹒３８５０沽出美元兌加元，目標１﹒３６２０，止蝕

１﹒４０００。



英鎊：上周建議候高於１﹒１２６０水平沽出英鎊兌美元已成交，並於現價１﹒１０１０平

倉，獲利２５０點子。



日圓：本周建議候高於１４５﹒８０沽出美元兌日圓，目標１４３﹒５０，止蝕

１４７﹒００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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