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11/10/2022 10:30

《珠玉之論－陳鳳珠》料人民幣匯率不會持續走低

　　《珠玉之論》近日人民幣匯率走弱，為穩定人民幣走勢預期，人行多次出手減輕人民幣貶值
壓力。繼早前調低金融機構外匯存款準備金率至６％後，人行再將遠期售匯業務的外匯風險準備
金率從０上調至２０％。其中調低金融機構外匯存款準備金率有助提升金融機構外匯貸款的資金
供給，而今年以來人行已兩次調低金融機構外匯存款準備金率。至於提升遠期售匯業務的外匯風
險準備金則可增加沽售人民幣的成本，預期兩項措施均有助穩定人民幣匯率的預期。
　　其實，人行已多次強調人民幣長期的趨勢應該是明確的，而短期內雙向波動為一種常態，不
會出現「單邊市」。近期人民幣匯率偏弱主要受美國加息周期導致美元升值的壓力所致，但人民
幣貶值幅度相對其他非美元貨幣仍然較小，因此人民幣並未出現大幅貶值。當然，人民幣匯率下
跌有助推動出口，支持內地經濟發展。不過，由於內地的經濟增長已逐步回穩，基本面支持人民
幣匯率表現，因此除政策支持外，料內地的實體經濟情況亦不會導致人民幣持續走低。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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