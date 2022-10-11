《ＥＴＦ透視－張子銘》歐美經濟衰退警鐘敲響，亞洲高息股擁優勢

《ＥＴＦ透視》處於加息周期，全球股市動盪，相信不少投資者都在苦惱應該如何配置資產

。這個時候，投資亞太地區的高息股或是一個不錯的選擇。由於稅制上的分別，使亞太地區在派

息上會較有優勢。不少國家或地區在會在股息中徵收預扣稅（Ｗｉｔｈｈｏｌｄｉｎｇ

ｔａｘ），以近年受投資者歡迎的美國市場為例，當地的稅率高達３０％，即如果企業派息將扣

３０％來交稅。加上，某些地區賺取利潤和派息時均會被扣稅，導致雙重徵稅的情況，企業在派

息上亦自然沒有這麼積極。但在亞洲，不少預扣稅在０－２０％，即使在一些地區，例如澳洲的

稅率，達到３０％，但由於當地政府設有稅務優惠，防止企業被雙重徵稅。而在台灣，如企業賺

取利潤後不派息，更會被額外徵稅，使不少台企均有派息的習慣。因此，相對歐美國家，亞太地

區的企業在股息上更有優勢。如投資者打算買入亞太地區的高息股，可以考慮市面上的亞太高股

息率ＥＴＦ，納入一籃子亞太地區的優秀公司，協助投資者分散風險，更會目標每季派息（派息

率不保證，可從股本中分派），在波動的市況是一個不錯的選擇。



＊亞太地區市場潛力大＊



與受高通脹和加息困擾的歐美國家不同，亞太地區所受到的影響較低，而且當地有不少企業

都具有很大的發展空間。以澳洲為例，澳洲是僅次於印度的全球第二大動力煤出口國， 俄烏戰

爭帶動全球能源需求增加，使今年煤炭出口能創新高。而台灣亦擁出色的電子產業鏈，除了很多

投資者所熟悉的半導體行業，如台積電外，台灣電子代工廠亦十分發達，例如廣達、和碩等，可

見亞太地區在不少行業發展中具有優勢和潛力。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

１﹒ ＰｗＣ，２０２２年

２﹒ 澳洲統計局，２０２２年６月



＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或

投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適

合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策

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