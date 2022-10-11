《股壇解碼－戴名》美數據憂中有喜，太興（６８１１）似舖路賣盤

《股壇解碼》非農就業和失業率都遠優於預期，加上美國短債息率突破４﹒３％，美匯指數

重上１１２都對美元資產續有支持，但上周公布的首領失業人數大幅增加至２１﹒９萬，加上美

國９月份削減３萬份職位，當中以零售業職位為主，市場憂累美國經濟見頂，促成道指上周後期

出現回吐，大部分上市公司的盈利依然維持，道指上星期的回調正好給與投資者買入機會。



＊烽煙四起＊



ＯＰＥＣ＋減產刺激油價上升但幅度溫和，背後原因多少和全球多國經濟走向衰退有關，投

資者可趁機在高位獲利，油價後市不宜過分看好。波蘭有意部署美國核武器以減低俄羅斯的威脅

，加上朝鮮近兩周七次試射導彈，地緣局勢日漸緊張的情況下隨時會出現大起大落的市場走勢，

加上英倫銀行月中將停止買債，到時候英鎊將迎來新一輪下跌，投資者要留意英倫銀行的政策走

勢。



＊風雨飄搖＊



中國外匯儲備進一步減少２５９億美元至５年半低位的３萬億美元附近，加上中國相關債券

連月來被外資減持，央行對利率和匯率的調控空間進一步縮少，市場偏向預期人民幣匯率繼續下

跌，雖然官方已聲明人民幣不會出現單邊下跌的走勢，護盤作用明顯但市場並不賣賬，相信年底

前人民幣有可能出現兌港幣１：１的近年低位，加上中慨股出現退市潮的話將進一步抽緊外匯銀

根，中概股暫不宜沾手。



＊前景不明＊



上周提到恒指期權在１８０００點出現馬鞍倉，當時預期恒指很快出現一波反彈，結果上周

高位上試１８１００點附近後出現回調，恒指期權（１０月）購沽比例轉勢在６０：４０的水平

，牛熊證街貨維持在５２：４８的比例，牛熊證重貨區分別在１７４００點和１８３００點附近

，按期權和牛熊證的倉位分布情況，相信期指會再反彈到１８０００點以上再回調，上周同樣是

在缺成交下回調，震倉動作明顯，相信本周會出現先升後跌的情況，而且會是急升急跌，加上俄

國富商遊艇事件可能引致美國針對香港的制裁行動，若恒指在本周重回１８３００點以上，投資

者可趁機沽貨離場。



＊股票簡評＊



太興集團（０６８１１）主要在香港、中國內地、澳門和台灣從事餐廳營運和食品銷售業務

，集團旗下品牌包括旗艦品牌太興和敏華，還包括錦麗、東京築地食堂、漁牧、夫妻肺片、瓊芳

冰廳、亞參雞飯、稻埕、冬悅、小白條和點煲等等，另外在中、港兩地設有食品工廠，通過自家

渠道、超級市場、網上平台和便利店發售自有品牌食品和飲品，不過旗艦品牌店內食品質素近期

有下降跡象，不知道是否和國內疫情封控有關，太興品牌在下半年整體食品有價升量跌的情況，

在加價的同時又減少食品份量，加上香港經濟氣氛不佳，這或多或少會引起消費者不滿；集團剛

公布的半年業績轉盈為虧，太興集團半年錄得虧損５２４９萬，營收約１２億元，同比下降約３

億元，如果將今年首季的疫情影響計算在內，業績表面看是不錯，如果這段時間正常營業的話大

有可能會錄得上升，但毛利率輕微上升，營收倒退２０％，其他各項財務數據並無明顯轉差的情

況下出現虧損就有點不明所以，如果扣除政府補貼的４８００萬，太興集團理論上應該錄得１億

元的虧損才對，這個賬怎樣計相信只有集團的ＣＦＯ才知道了，奇怪的是在虧損５０００多萬的

同時又動用約２５００萬給股東派發股息，集團是預期未來一年沒有重大投資或者資金需要？上

月（９月）太興集團的老臣子陳漢基把持股轉給集團主席，種種跡象似在為賣盤舖路，投資者切

勿入市搏反彈，合理買入價在０﹒５５元附近。《資深市場人士 戴名》



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