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11/10/2022 11:50

【新冠疫苗】何栢良：ＸＢＢ﹒１暫不屬重點病毒，打齊針毋須擔心

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港首次發現傳入變異病毒株ＸＢＢ﹒１個案。港大感染及傳
染病中心總監何栢良表示，現時全球ＸＢＢ變異株個案只佔整體不足０﹒０１％，暫時未被視為
重點病毒，單在過去數月已出現逾５０次病毒「洗牌」，強調只要做好疫苗接種工作，就毋須擔
心偶發出現的零星個案。
　
＊需要更新至第二代疫苗＊　
　
　　何栢良在一個電台節目內指出，目前國際間較重點的病毒有３種，分別是
ＢＡ﹒２﹒７５﹒２，在亞洲明顯上升，另一種在歐洲呈升勢的是ＢＦ﹒７，而ＢＡ﹒４﹒６主
要在美國出現。這３種病毒對死亡及重症均看不到明顯上升，外國主要是以打加強劑應對。他表
示，本港主要的病毒是ＢＡ﹒５，認為公眾不用擔心ＸＢＢ﹒１變異病毒，最重要是做好疫苗接
種。
　　對於政府表示已收到復必泰針對Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５研發的二價疫苗加強
劑認可申請。他稱現時全球較關注的變異病毒株仍然是Ｏｍｉｃｒｏｎ，世衞、歐盟和英美等已
有廣泛共識，認為有需要更新疫苗至第二代。　
　
＊倡分階段設免針紙豁免過渡期＊
　
　　何栢良，市面約有４萬張「免針紙」，當中２萬張涉及司法程序，相信４萬張「免針紙」的
市民中，大部分人適合打疫苗，如果他們病況好轉可以接種疫苗，政府可考慮分階段設過渡期，
而不是一刀切給予５個月至半年的豁免時間。
　　他又表示，理解行政長官李家超要審慎處理疫情，但「後疫苗浪」個案上上落落是正常，認
為本港有條件放寬至入境檢疫措施「０＋０」，政府高層應出外走一轉，唱好香港，並看國際間
如何處理「後疫苗浪」。（ｃｌ）

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