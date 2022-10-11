【新冠疫苗】市民挑戰免針紙失效決定，高院頒令暫緩執行

《經濟通通訊社１１日專訊》警方早前拘捕７名西醫涉嫌濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗

接種醫學豁免證明書」，約２萬張「免針紙」將於明天（１２日）失效。「長洲覆核王」郭卓堅

入稟高等法院，質疑當局廢除「免針紙」決定違法。法庭今日頒下臨時禁制令，暫緩執行當局決

定，讓２萬張涉案「免針紙」繼續生效至本案有正式決定為止。法官表明希望案件盡快聆訊，惟

因代表政府的資深大律師並不在港，法官最後將案件排期於１０月２０日開審，並以視像系統作

遙距聆訊。



＊覆核案排期至本月２０日開審＊



郭卓堅提出，由於香港行使普通法，未審先判會違反香港法治精神，他早前在入稟狀指，受

影響市民因沒有接種疫苗，未能使用「安心出行」進入公眾場所，質疑醫務衞生局長盧寵茂濫權

。

代表盧寵茂的律師表示，政府有為有需要的市民提供其他選項。例如持有相關免針紙，身體

狀況需要獲得醫學豁免的市民，可以到醫管局轄下的普通科門診諮詢醫生意見，費用全免，相信

有需要的市民不難再經其他醫生取得免針紙。法官聽取雙方陳詞後，押後到１０月２０日再審訊

，指由於期間時間不長，因此頒下臨時禁制令。（ｃｌ）

