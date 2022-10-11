  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2022 16:38

【新冠肺炎】本港新增４６５６宗確診，再多９名患者離世

　　《經濟通通訊社１１日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月１１日零時零分，本港
新增４６５６宗新冠肺炎確診，其中４２８３宗在本地感染，３７３宗屬輸入個案。再多９名患
者離世。　
　　另外，再有５０３間學校合共呈報８２１名師生確診，包括７０４名學生及１１７名教職員
。３２間學校（共３１班；２籃球隊）要局部停課。再多７間安老院舍爆疫，包括８名院友及１
名員工受感染，３２名院友被列為密切接觸者。另有多４間殘疾人士院舍共錄４名院友確診，
２０名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。
　　衞生署公共？生化驗服務處於１０月２－８日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與
Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株ＢＡ﹒２﹒１２﹒１及ＢＡ﹒４╱ＢＡ﹒５亞系（包括懷疑個案）有
關的樣本分別佔約１﹒４％及９４﹒２％（七天移動平均比例）。
　　此外，截至１０月１１日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１００２４宗死亡個案曾對新
型冠狀病毒呈陽性，當中由醫管局及公眾殮房報告的個案分別為９９３９宗及８２宗，以及三宗
由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０２３７宗。（ｃｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話11/10/2022
【經濟數據】重磅經濟數據陸續出爐　投資美股點算好？
人氣文章香港要聞11/10/2022
【施政前瞻】測量師學會倡放寬祖堂地出售門檻　精簡土地審核程序
人氣文章FOCUS11/10/2022
【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉
人氣文章財經熱話11/10/2022
黃金周樓市未見起色大摩狠踩　內房普跌碧桂園龍湖插逾半成
人氣文章財經熱話11/10/2022
《午市前瞻》美方多動作應無關二十大 新東方審計底稿受阻影響廣
人氣文章財經熱話11/10/2022
【中概股危機】中美審計底稿進展受阻　中概股受累？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金