【新冠肺炎】本港新增４６５６宗確診，再多９名患者離世

《經濟通通訊社１１日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月１１日零時零分，本港

新增４６５６宗新冠肺炎確診，其中４２８３宗在本地感染，３７３宗屬輸入個案。再多９名患

者離世。

另外，再有５０３間學校合共呈報８２１名師生確診，包括７０４名學生及１１７名教職員

。３２間學校（共３１班；２籃球隊）要局部停課。再多７間安老院舍爆疫，包括８名院友及１

名員工受感染，３２名院友被列為密切接觸者。另有多４間殘疾人士院舍共錄４名院友確診，

２０名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。

衞生署公共？生化驗服務處於１０月２－８日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與

Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株ＢＡ﹒２﹒１２﹒１及ＢＡ﹒４╱ＢＡ﹒５亞系（包括懷疑個案）有

關的樣本分別佔約１﹒４％及９４﹒２％（七天移動平均比例）。

此外，截至１０月１１日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１００２４宗死亡個案曾對新

型冠狀病毒呈陽性，當中由醫管局及公眾殮房報告的個案分別為９９３９宗及８２宗，以及三宗

由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０２３７宗。（ｃｌ）

