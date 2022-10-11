【外圍經濟】受美元走強及避險情緒影響，韓圜創兩周最大跌幅

《經濟通通訊社１１日專訊》受美元走強及聯儲局進一步收緊貨幣政策的前景刺激避險情緒
影響，韓圜創兩周最大跌幅。美元兌韓圜漲１﹒５％至１４３３﹒４５，創９月２６日以來最大
漲幅。
南韓Ｋｏｓｐｉ指數一度下跌２﹒５％，再次跌破２２００點的關鍵關口，逆轉了１０月初
的短暫反彈。芯片股對指數拖累最大，三星電子和ＳＫ海力士跌幅均超過３％，汽車出口商現代
和起亞的跌幅亦超過５％。（ｒｃ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|財經熱話11/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣微跌，市場靜候通脹數據
|中國故事10/10/2022
《神州經脈》多間中國芯片企業入黑名單 A股復市滬指即失三千關
|財經熱話10/10/2022
美收緊對華芯片出口車股恐受累 比亞迪創半年低
|專訪10/10/2022
【專訪】陶冬：英國驚悚時刻 小心危機冒升（有片）
|FOCUS10/10/2022
【FOCUS】管控高端芯片輸華 「股神丈夫」掟貨有啟示
|財經熱話10/10/2022
黃金周卻遇疫情升溫旅遊消費減 體品餐飲旅遊股急挫李寧插近一成
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰