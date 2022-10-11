【外圍經濟】受美元走強及避險情緒影響，韓圜創兩周最大跌幅

《經濟通通訊社１１日專訊》受美元走強及聯儲局進一步收緊貨幣政策的前景刺激避險情緒

影響，韓圜創兩周最大跌幅。美元兌韓圜漲１﹒５％至１４３３﹒４５，創９月２６日以來最大

漲幅。

南韓Ｋｏｓｐｉ指數一度下跌２﹒５％，再次跌破２２００點的關鍵關口，逆轉了１０月初

的短暫反彈。芯片股對指數拖累最大，三星電子和ＳＫ海力士跌幅均超過３％，汽車出口商現代

和起亞的跌幅亦超過５％。（ｒｃ）

