【外圍經濟】馬斯克聲稱推特命令舉報人銷毀證據

《經濟通通訊社１１日專訊》馬斯克與推特的官司持續，他最新聲稱推特命令舉報人銷毀公

司失誤的證據。

根據法庭文件，推特的前安全主管Ｐｅｉｔｅｒ Ｚａｔｋｏ表示，作為遣散協議的一部分

，他按照公司經理的要求燒毀了１０本筆記，並刪除了１００個電腦檔案。法庭文件顯示，筆記

包含舉報人在擔任安全主管的一年期間與公司同行會面的紀錄。

推特沒有立即回應對該法庭文件的置評請求。（ｒｃ）

