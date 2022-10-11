【企業盈警】中國建材（０３３２３）料９個月純利跌５０％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國建材（０３３２３）公布，預期截至９月３０日止９個月

純利比去年同期減少５０％左右。

該集團指，純利下跌主因主要產品水泥、混凝土、石膏板和玻璃鑯維銷量下跌；煤價上升導

致水泥單位銷售成本上升，以及按公允價值於損益帳確認的金融資產公允價值大幅減少所致，但

部分被資產處置收益上升所抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

