雲頂香港（００６７８）遭法院頒令清盤，委聯席臨時清盤人

《經濟通通訊社１１日專訊》雲頂香港（００６７８）公布，百慕達法院於本月７日根據《

公司法》頒令將該集團及附屬公司Ｄｒｅａｍ Ｃｒｕｉｓｅｓ清盤。此外，ＪＰＬｓ及

ＤＣＨＬ ＪＰＬｓ已分別承令繼續擔任該集團及Ｄｒｅａｍ Ｃｒｕｉｓｅｓ的聯席臨時清盤

人，而其權力將不受限制。

該集團自１月１８日起向聯交所申請暫停買賣股份，並將維持暫停買賣以待進一步通知。

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