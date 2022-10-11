【企業盈警】麗豐控股（０１１２５）料全年續虧損，減最少７０％

《經濟通通訊社１１日專訊》麗豐控股（０１１２５）公布，預期截至７月３１日止年度虧

損比去年度虧損約５﹒３９億元減少不少於７０％。

該集團指，虧損收窄主因物業銷售盈利能力改善；於本年度所持投資物業公平值增值較去年

上升，以及本年度物業、廠房及設備之減值虧損增加。

該集團預期於本月１８日公布業績。（ｗｈ）

